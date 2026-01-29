Phong tục đặc sắc của tộc người là hậu duệ của nền văn minh Zapotec cổ đại

Tộc người Zapotec là cộng đồng bản địa lâu đời ở Mexico, lưu giữ nhiều di sản sống động của một nền văn minh cổ rực rỡ.
Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Bingo 2026 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa xuất hiện tại hệ thống đại lý với thay đổi đáng chú ý về cổng sạc và trang bị.
Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Bingo 2026 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa xuất hiện tại hệ thống đại lý với thay đổi đáng chú ý về cổng sạc và trang bị.
Sau thời gian chăm chỉ làm việc,nghệ sĩ Việt Hương đã tích lũy tài sản giá trị với biệt thự trăm tỷ, siêu xe và trang sức đắt đỏ.
Việc đăng tải công khai hình ảnh trang phục gợi cảm, nóng bỏng lên MXH càng khiến nữ gymer nhận chỉ trích.
Mỗi độ cuối năm, rừng cao su Tây Ninh bước vào mùa thay lá, nhuộm vàng cam cả không gian, trở thành điểm check-in thơ mộng hút giới trẻ mê xê dịch.
Không chỉ là gia vị quen thuộc, rau húng quế còn hỗ trợ tiêu hóa nhờ đặc tính chống viêm, giảm đầy hơi, bảo vệ dạ dày và giúp cơ thể thư giãn.
Hoa hậu Jennifer Phạm gây ấn tượng khi hóa thân thành cô gái vùng cao trong bộ ảnh mới thực hiện tại bản Cát Cát, Sa Pa.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân được cấp trên đánh giá cao vì có ý tưởng táo bạo, chi nhiều vào việc mua sắm quà tặng.
Biệt thự của Lê Giang ở TP HCM có diện tích là 600m2, chủ yếu để sân vườn rộng làm nơi nghỉ dưỡng của gia đình.
Kali là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim và tăng cường lưu thông máu, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng Trị thu hút sự chú ý khi được tạo theo hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa trắng, hoàn thiện tinh xảo đến từng chi tiết.
Lisa – con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi xuất hiện trong bộ ảnh mới với tạo hình thiên thần nhí.
Đỉnh Mu Náu “nóc nhà” Mộc Châu đang trở thành điểm đến hút khách nhờ cảnh săn mây buổi sớm, ngắm hoàng hôn và thưởng thức cà phê giữa núi rừng Tây Bắc.
Hàng trăm tượng nhỏ bị vỡ được phát hiện tại Anavlochos, mang ý nghĩa nghi lễ liên quan đến tuổi trưởng thành và bảo vệ trong văn hóa cổ Crete.
Renault Duster là mẫu xe khởi đầu cho phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Ấn Độ vào năm 2012. Giờ đây, nó trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với thế hệ thứ hai.
Vườn quốc gia Chitwan là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng Nepal, nơi hội tụ rừng rậm, đồng cỏ và hệ động vật hoang dã đa dạng.
Khi ở gần đường chân trời, Mặt trăng thường trở nên khổng lồ. Các nhà khoa học đã nỗ lực giải mã hiện tượng này.
Thử nghiệm AI viết báo cáo từ camera đeo người của cảnh sát Mỹ gây sốc khi biến tình huống thật thành kịch bản hoạt hình, dấy lên lo ngại lớn.
Thời tiết mùa đông giúp UAV Nga tìm kiếm và phá hủy các trạm Internet đầu cuối Starlink của Ukraine dễ dàng hơn; Nga cũng sử dụng Starlink trên UAV của họ.
Nằm ở cực Bắc Hắc Long Giang, làng Bắc Hồng trải qua mùa đông -53 độ C với tuyết dày, xe ngựa và nhịp sống chậm, mang đến trải nghiệm nguyên bản hiếm có.
Ốc bươu là món ăn dân dã quen thuộc của người Việt, giàu dinh dưỡng, ít chất béo, góp phần hỗ trợ tim mạch, xương khớp và hệ tiêu hóa khi dùng hợp lý.