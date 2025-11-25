Nghiên cứu áp dụng thiết bị giám sát điện tử với người cai nghiện ma túy

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã nghiên cứu, chế tạo một số thiết bị hỗ trợ giám sát và theo dõi sức khỏe đối tượng cai nghiện ma túy.

Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Một số đại biểu Quốc hội đề xuất sử dụng giám sát điện tử đối với người cai nghiện tự nguyện, người điều trị Methadone và người bị quản lý sau cai nghiện giúp hiện đại hóa công tác quản lý cai nghiện, phù hợp xu hướng quốc tế và phòng ngừa tái nghiện.

Phát biểu giải trình làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết: Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó có việc chuyển nhiệm vụ quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an và hoàn thiện phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng luật, lực lượng công an rất trăn trở về công tác quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Bộ Công an cũng đã nghiên cứu, chế tạo một số thiết bị hỗ trợ giám sát và theo dõi sức khỏe đối tượng cai nghiện.

"Đây là những thiết bị bước đầu nghiên cứu, không áp dụng đại trà, mà chỉ áp dụng với các nhóm đối tượng phù hợp nếu được Quốc hội cho phép", Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin.

Theo ông, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện tại cộng đồng, người cai nghiện bằng thuốc thay thế, người bị quản lý sau cai nghiện.

Trên cơ sở nghiên cứu, cơ quan soạn thảo đề nghị nếu dự thảo Luật quy định về đối tượng và thẩm quyền áp dụng, cơ quan soạn thảo sẽ tham mưu để Chính phủ quy định chi tiết.

Về cai nghiện bắt buộc đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi, Bộ trưởng cho biết, thống kê hiện nay, số lượng người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang được tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc trên toàn quốc là 239 trường hợp.

Do số lượng không lớn nên việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng đối với nhóm đối tượng này hoàn toàn đáp ứng được về điều kiện nguồn lực và cơ sở vật chất. Các trường giáo dưỡng đều bố trí khu riêng dành cho nhóm đối tượng này.

Mặt khác, môi trường trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm quyền lợi của các em, đặc biệt là việc tiếp tục học văn hóa trong thời gian cai nghiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ chỉnh lý dự thảo theo hướng đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong trường hợp đủ điều kiện. Điều kiện cụ thể sẽ được nghiên cứu và giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy định.