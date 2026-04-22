“Ngày Q” đến sớm? Internet đối mặt nguy cơ sụp đổ

Bài học từ mã độc Flame khiến Google và Cloudflare tăng tốc chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu lượng tử, khi Internet có thể bị phá vỡ trước năm 2029.

Thiên Trang (TH)
Một trong những cảnh báo lớn nhất về an ninh mạng hiện đại bắt nguồn từ vụ mã độc Flame, khi nó từng khai thác lỗ hổng trong hàm băm MD5 để giả mạo chứng chỉ và xâm nhập hệ thống cập nhật của Microsoft.
Vụ việc cho thấy chỉ một điểm yếu nhỏ trong hệ thống mật mã cũng có thể mở đường cho các cuộc tấn công quy mô toàn cầu, đặc biệt khi các tiêu chuẩn cũ vẫn tồn tại trong hạ tầng hiện đại.
Ngày nay, mối đe dọa còn lớn hơn khi máy tính lượng tử có thể phá vỡ các thuật toán phổ biến như RSA và ECC bằng thuật toán Shor trong thời gian rất ngắn.
Trước nguy cơ đó, Google và Cloudflare đã rút ngắn mốc triển khai mật mã hậu lượng tử xuống năm 2029, sớm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.
Các nghiên cứu mới cho thấy máy tính lượng tử có thể phá mã ECC-256 chỉ trong vài phút, làm dấy lên lo ngại về “Ngày Q” - thời điểm toàn bộ hệ thống bảo mật hiện tại trở nên vô dụng.
Điều đáng lo hơn là khi lớp xác thực bị phá vỡ, hacker không chỉ đánh cắp dữ liệu mà còn có thể giả mạo danh tính, chiếm quyền kiểm soát hệ thống và thực hiện giao dịch trái phép.
Trong khi một số tập đoàn như Amazon hay Microsoft đã có lộ trình chuyển đổi, quá trình này vẫn rất phức tạp do liên quan đến hàng loạt giao thức, thiết bị và hệ thống cũ chưa được nâng cấp.
Bài học từ Flame cho thấy nếu chậm trễ, lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại, và lần này hậu quả không chỉ dừng ở một cuộc tấn công cục bộ mà có thể làm rung chuyển toàn bộ Internet.
