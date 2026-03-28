ByteDance, thế lực mới trên internet toàn cầu

Với gần 3 tỷ người dùng và doanh thu thương mại điện tử 580 tỷ USD mỗi năm, ByteDance đang trở thành đối thủ đáng gờm của Meta và Alibaba.

Thiên Trang (TH)
Thành lập năm 2012, ByteDance từ nền tảng tin tức đã vươn lên thành “nhà máy ứng dụng” với TikTok và Douyin làm trung tâm.
Hai ứng dụng này hiện có gần 3 tỷ người dùng hàng tháng, đưa ByteDance trở thành công ty mạng xã hội lớn thứ hai thế giới.
Doanh thu năm 2024 đạt 155 tỷ USD, trong đó 3/4 đến từ Trung Quốc với mô hình “nội dung dẫn tới mua sắm” (content-to-cart), kết hợp giải trí và mua sắm.
Douyin đã trở thành chợ trực tuyến sôi động, nơi video sản phẩm và livestream bán hàng tạo ra giá trị giao dịch 580 tỷ USD.
ByteDance còn mở rộng sang giao đồ ăn, ứng dụng voucher và nhanh chóng vượt Alibaba để trở thành nền tảng quảng cáo số lớn nhất Trung Quốc.
Trong lĩnh vực AI, chatbot Doubao đạt 315 triệu người dùng hàng tháng, thể hiện tham vọng trở thành “siêu ứng dụng thông minh”.
Tuy nhiên, công ty vẫn gặp rào cản về thanh toán, logistics và mối quan hệ căng thẳng với chính phủ Trung Quốc.
Dù vậy, với hệ sinh thái rộng lớn và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, ByteDance đang định hình lại cuộc chơi internet toàn cầu.
