Ngắm nhà thờ cổ cực đẹp nơi các vị vua Đức đăng quang suốt 600 năm

Nhà thờ chính tòa Aachen, tọa lạc tại thành phố Aachen thuộc Germany, là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo lâu đời và quan trọng nhất châu Âu. Được khởi công vào cuối thế kỷ 8 dưới thời hoàng đế Charlemagne (Karl Đại đế), nhà thờ ban đầu là nhà nguyện cung điện (nhà nguyện Palatine), đóng vai trò trung tâm tinh thần của Đế chế La Mã Thần thánh. Chính tại đây, Charlemagne được an táng, khiến công trình này trở thành một địa điểm hành hương và tưởng niệm đặc biệt.

Kiến trúc của nhà thờ Aachen là sự pha trộn độc đáo giữa phong cách Byzantine và Carolingian, với phần lõi là một nhà nguyện hình bát giác ấn tượng. Mái vòm bên trong được trang trí bằng những bức khảm vàng lộng lẫy, tạo cảm giác huyền bí và trang nghiêm. Qua nhiều thế kỷ, nhà thờ được mở rộng và bổ sung thêm các yếu tố Gothic, đặc biệt là dãy hợp xướng cao vút với những cửa sổ kính màu rực rỡ, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa các phong cách kiến trúc khác nhau.

Không chỉ là một công trình tôn giáo, nhà thờ Aachen còn là nơi diễn ra lễ đăng quang của hơn 30 vị vua Đức trong suốt thời Trung Cổ. Ngai vàng của Charlemagne, vẫn còn được bảo tồn bên trong, là một trong những hiện vật lịch sử quý giá nhất của nhà thờ. Ngoài ra, kho báu của nhà thờ lưu giữ nhiều thánh tích và hiện vật tôn giáo có giá trị vô song, thu hút các nhà nghiên cứu và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 1978, nhà thờ chính tòa Aachen trở thành một trong những di sản thế giới đầu tiên được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị toàn cầu của công trình này. Trải qua chiến tranh và biến động lịch sử, nhà thờ vẫn đứng vững, như một chứng nhân sống động của hơn 1.200 năm lịch sử châu Âu.

Ngày nay, nhà thờ chính tòa Aachen không chỉ là điểm đến của tín đồ tôn giáo mà còn là một biểu tượng văn hóa và kiến trúc. Những ai đặt chân đến đây không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử và tinh thần của một thời đại đã qua.