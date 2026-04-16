Ngắm nhà thờ cổ cực đẹp nơi các vị vua Đức đăng quang suốt 600 năm

Giữa lòng nước Đức, nhà thờ chính tòa Aachen đứng sừng sững như một biểu tượng lịch sử và quyền lực tôn giáo trường tồn suốt hơn một thiên niên kỷ.

T.B (tổng hợp)

Nhà thờ chính tòa Aachen, tọa lạc tại thành phố Aachen thuộc Germany, là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo lâu đời và quan trọng nhất châu Âu. Được khởi công vào cuối thế kỷ 8 dưới thời hoàng đế Charlemagne (Karl Đại đế), nhà thờ ban đầu là nhà nguyện cung điện (nhà nguyện Palatine), đóng vai trò trung tâm tinh thần của Đế chế La Mã Thần thánh. Chính tại đây, Charlemagne được an táng, khiến công trình này trở thành một địa điểm hành hương và tưởng niệm đặc biệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Kiến trúc của nhà thờ Aachen là sự pha trộn độc đáo giữa phong cách Byzantine và Carolingian, với phần lõi là một nhà nguyện hình bát giác ấn tượng. Mái vòm bên trong được trang trí bằng những bức khảm vàng lộng lẫy, tạo cảm giác huyền bí và trang nghiêm. Qua nhiều thế kỷ, nhà thờ được mở rộng và bổ sung thêm các yếu tố Gothic, đặc biệt là dãy hợp xướng cao vút với những cửa sổ kính màu rực rỡ, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa các phong cách kiến trúc khác nhau.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ là một công trình tôn giáo, nhà thờ Aachen còn là nơi diễn ra lễ đăng quang của hơn 30 vị vua Đức trong suốt thời Trung Cổ. Ngai vàng của Charlemagne, vẫn còn được bảo tồn bên trong, là một trong những hiện vật lịch sử quý giá nhất của nhà thờ. Ngoài ra, kho báu của nhà thờ lưu giữ nhiều thánh tích và hiện vật tôn giáo có giá trị vô song, thu hút các nhà nghiên cứu và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Năm 1978, nhà thờ chính tòa Aachen trở thành một trong những di sản thế giới đầu tiên được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị toàn cầu của công trình này. Trải qua chiến tranh và biến động lịch sử, nhà thờ vẫn đứng vững, như một chứng nhân sống động của hơn 1.200 năm lịch sử châu Âu.

Ngày nay, nhà thờ chính tòa Aachen không chỉ là điểm đến của tín đồ tôn giáo mà còn là một biểu tượng văn hóa và kiến trúc. Những ai đặt chân đến đây không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử và tinh thần của một thời đại đã qua.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

8 cách nói 'không' của người EQ cao

Chúng ta thường ngại nói "không" vì sợ mất lòng, sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng thực ra, điều chúng ta cần là học cách từ chối một cách khéo léo và hiểu được "nghệ thuật nói không".

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.