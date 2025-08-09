Nắng gắt kéo dài, bí quyết để cơ thể không quá tải nhiệt

Khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, tăng thân nhiệt, mệt mỏi, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm. Vậy làm thế nào để duy trì cảm giác mát mẻ và khỏe mạnh trong những ngày oi bức?

Không chỉ những người lao động ngoài trời mà cả dân văn phòng, trẻ em, người cao tuổi… cũng đều chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nền nhiệt vượt ngưỡng 38–40 độ C. Áp dụng một số biện pháp điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý có thể giúp bạn tránh được tình trạng “bốc hỏa” trong mùa nóng đỉnh điểm.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Uống đủ nước – nhưng không chỉ là nước lọc

Khi trời quá nóng, cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi. Tuy nhiên, chỉ uống nước lọc là chưa đủ. Hãy bổ sung thêm nước có chứa chất điện giải như oresol pha loãng, nước dừa, nước hoa quả tươi để cân bằng khoáng chất, giúp cơ thể không bị kiệt sức. Tránh các loại nước có cồn, caffeine, hoặc nhiều đường vì chúng càng làm cơ thể mất nước nhanh hơn.

Ăn nhẹ, mát, dễ tiêu

Những bữa ăn quá nhiều đạm, dầu mỡ sẽ khiến hệ tiêu hóa nóng lên và làm tăng thân nhiệt. Hãy ưu tiên các món ăn thanh đạm, dễ tiêu như rau luộc, canh chua, trái cây giàu nước (dưa hấu, dưa lưới, cam, bưởi...). Không nên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng – vì cơ thể cần năng lượng để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Tránh vận động cường độ cao vào giữa trưa

Nếu bạn tập thể dục ngoài trời, hãy chọn thời điểm sáng sớm (trước 7h) hoặc chiều muộn (sau 17h). Vận động giữa trời nắng dễ khiến cơ thể tăng nhiệt quá mức, dẫn đến chóng mặt, chuột rút, hoặc thậm chí ngất xỉu. Với người lao động ngoài trời, nên tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng râm, che chắn kỹ, và bổ sung nước đều đặn.

Mặc trang phục thoáng mát, chống nắng kỹ

Ưu tiên các loại vải cotton, lanh, sáng màu, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Khi ra ngoài, đừng quên áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và kem chống nắng. Da bị bỏng nắng không chỉ đau rát mà còn ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt.

Tận dụng các biện pháp làm mát tự nhiên

Không phải lúc nào cũng cần bật điều hòa ở mức lạnh sâu. Bạn có thể làm mát cơ thể bằng cách dùng khăn mát đắp lên trán, cổ, gáy, hoặc ngâm chân nước ấm nhẹ vào buổi tối để hạ nhiệt. Tắm nước mát (không lạnh đột ngột) cũng giúp xoa dịu cơ thể sau ngày nắng nóng.

Chăm sóc giấc ngủ trong mùa nóng

Mất ngủ vì nóng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu cả ngày. Nên giữ phòng ngủ thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa ở mức 26–28 độ C. Có thể đặt thêm một chậu nước nhỏ trong phòng để tăng độ ẩm, giúp dễ ngủ hơn.

Đừng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt

Nếu cơ thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, khát khô, tim đập nhanh, chuột rút, da đỏ bừng hoặc không toát mồ hôi… thì đó có thể là dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Cần đưa người bệnh đến nơi mát, cởi bỏ bớt quần áo, làm mát từ từ và gọi cấp cứu nếu không cải thiện sau 15–30 phút.

Trong những ngày nắng đỉnh điểm, giữ cơ thể mát không chỉ để thoải mái hơn mà còn để phòng tránh những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Hãy lắng nghe cơ thể, chủ động điều chỉnh lối sống và bảo vệ bản thân một cách thông minh để vượt qua mùa nóng một cách an toàn và dễ chịu.