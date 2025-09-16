Hà Nội

Video

Nam shipper bị đánh vì không cho khách kiểm tra hàng

Một nam shipper ở Cà Mau bị khách đánh chảy máu mũi vì làm đúng quy định của đơn vị giao hàng là không cho khách kiểm tra hàng.

Trường Hân t/h

Chiều 8/9, một lãnh đạo UBND phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam shipper bị đánh sau khi không cho người đàn ông kiểm tra hàng. "Vụ việc đang được Công an phường An Xuyên thụ lý giải quyết theo quy định" – vị này thông tin.

Video được cho là nam shipper tự quay lại sự việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/9, ông Ng.M.D. (SN 1982; ngụ phường An Xuyên) đang ở nhà thì shipper tên L.H.N. (SN 1998; ngụ cùng địa phương) đến giao đơn hàng là kính chiếu hậu xe.

Ông D. định mở hàng ra xem thì N. không đồng ý, do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra. Song, ông D. vẫn mở ra kiểm tra và cho rằng kính chiếu hậu xe không đúng như đơn hàng đặt trước đó nên từ chối nhận, từ chối trả phí cho người giao hàng. Cả 2 xảy ra cự cãi, sau đó ông D. đánh N. chảy máu mũi.

z6997022869092-8a623328cebe76e34aabcf54b2836eb2.jpg

Vụ việc được tài khoản Facebook tên N.N. chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo đoạn clip dài hơn 4 phút với nội dung "Cà Mau - anh shipper giao hàng bị tác động vật lý khi làm đúng chính sách của nhà cung cấp".

Clip này đã thu hút trăm ngàn lượt xem và bình luận thể hiện sự bức xúc từ cộng đồng mạng.

Tài khoản N.N giải thích: "Người ta chỉ có nhiệm vụ giao hàng. Đơn hàng thì tùy theo từng shop họ có cho kiểm tra hay không; đa số trên Tiktokshop họ không cho kiểm tra".

NLĐ

