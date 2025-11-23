Hà Nội

Mỹ nhân da nâu Thảo Trang ngày càng quyến rũ

Giải trí

Mỹ nhân da nâu Thảo Trang ngày càng quyến rũ

Nữ ca sĩ Thảo Trang sở hữu làn da nâu, vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Cô từng chia sẻ, bản thân được nhiều người khen đẹp.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thảo Trang)
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thảo Trang khoe bộ ảnh đón tuổi 38.
Top 5 Vietnam Idol 2007 diện trang phục cắt xẻ táo bạo khoe vòng một căng đầy, đôi chân gợi cảm.
Thảo Trang ngày càng quyến rũ sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.
Nữ ca sĩ gợi cảm, cá tính từng chia sẻ trên Znews, cô được nhiều người khen đẹp.
"Tôi thấy mình đẹp, rất đẹp (cười to) nhưng vẻ đẹp của tôi toát ra từ sự tự tin. Tôi tự tin nhưng cũng rất tỉnh táo. Tôi biết mình đang ở đâu, có gì và thiếu gì chứ không ảo tưởng về bản thân", nữ ca sĩ trải lòng.
Năm 2018, Thảo Trang thừa nhận chỉnh sửa mũi. "Tôi có tham khảo chút ít về phong thủy trước khi thực hiện. Hơn nữa, mũi tôi sau khi sinh em bé xong bị to và bè ra rất nhiều khiến lên hình rất xấu nên tôi quyết định nâng mũi để đẹp lên", Dân Việt dẫn lời nữ ca sĩ.
Trong cuộc phỏng vấn với VTV, Thảo Trang cho biết, là phụ nữ, chắc chắn ai cũng có lúc mệt mỏi và yếu đuối, cô không ngoại lệ.
"Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi, vì tôi chọn cách sống lạc quan và vui vẻ nhất có thể", cô nói.
Con trai, gia đình, bạn bè, khán giả chính là nguồn năng lượng tích cực của Thảo Trang.
Hôm nào đi quay cả ngày, Thảo Trang được mẹ phụ đưa đón bé Alex đi học, chăm sóc cho bé. Những ngày còn lại, nữ ca sĩ đều cố gắng sắp xếp để vừa đi tập nhảy, thu âm vừa có thể đưa đón con đi học rồi chơi cùng con, dạy con học.
