Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mùa niễng về, đem xào thịt bò nóng hổi ăn là mê

Đời sống

Mùa niễng về, đem xào thịt bò nóng hổi ăn là mê

Mùa niễng cuối thu đầu đông về, giòn ngọt kết hợp cùng thịt bò mềm, tạo món xào dân dã nhưng thơm ngon, khiến bữa cơm thêm ấm áp.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi những đợt gió lạnh đầu mùa ùa về, trên các mảnh ruộng vùng Nam Định (cũ) bắt đầu xuất hiện niễng – thứ rau củ đặc biệt chỉ có trong vài tuần ngắn ngủi cuối tháng 10, đầu tháng 11. Ảnh minh họa
Khi những đợt gió lạnh đầu mùa ùa về, trên các mảnh ruộng vùng Nam Định (cũ) bắt đầu xuất hiện niễng – thứ rau củ đặc biệt chỉ có trong vài tuần ngắn ngủi cuối tháng 10, đầu tháng 11. Ảnh minh họa
Củ niễng là cây thân thảo, trông giống lau, sậy, sống lâu năm. Cây trưởng thành cao khoảng 1-2m, củ mập, bẹ mướt, vỏ xanh pha tím và bên trong trắng giòn. Nhờ vị ngọt thanh đặc trưng, niễng được xem như lộc trời dành riêng cho những ngày đông. Ảnh minh họa
Củ niễng là cây thân thảo, trông giống lau, sậy, sống lâu năm. Cây trưởng thành cao khoảng 1-2m, củ mập, bẹ mướt, vỏ xanh pha tím và bên trong trắng giòn. Nhờ vị ngọt thanh đặc trưng, niễng được xem như lộc trời dành riêng cho những ngày đông. Ảnh minh họa
Trong các món từ niễng, niễng xào thịt bò là cách chế biến được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vừa giữ được độ giòn ngọt, vừa hòa quyện với vị mềm thơm của thịt bò. Ảnh minh họa
Trong các món từ niễng, niễng xào thịt bò là cách chế biến được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vừa giữ được độ giòn ngọt, vừa hòa quyện với vị mềm thơm của thịt bò. Ảnh minh họa
Niễng sau khi bóc vỏ được rửa sạch, thái lát mỏng. Ảnh minh họa
Niễng sau khi bóc vỏ được rửa sạch, thái lát mỏng. Ảnh minh họa
Thịt bò thái ngang thớ, ướp với dầu hào, hạt nêm, tỏi băm và chút bột năng để khi xào mềm và thấm vị. Ảnh minh họa
Thịt bò thái ngang thớ, ướp với dầu hào, hạt nêm, tỏi băm và chút bột năng để khi xào mềm và thấm vị. Ảnh minh họa
Khi chế biến, thịt bò được xào nhanh trên lửa lớn đến khi chín tái rồi múc ra. Ảnh minh họa
Khi chế biến, thịt bò được xào nhanh trên lửa lớn đến khi chín tái rồi múc ra. Ảnh minh họa
Niễng được xào riêng đến khi vừa chín tới, giữ độ giòn, sau đó trút thịt bò vào đảo đều, nêm lại gia vị, thêm hành lá và tiêu rồi tắt bếp. Ảnh minh họa
Niễng được xào riêng đến khi vừa chín tới, giữ độ giòn, sau đó trút thịt bò vào đảo đều, nêm lại gia vị, thêm hành lá và tiêu rồi tắt bếp. Ảnh minh họa
Món ăn đạt chuẩn phải có niễng trắng giòn, thịt bò mềm, ăn nóng cùng cơm gạo mới tháng mười là tròn vị nhất. Ảnh minh họa
Món ăn đạt chuẩn phải có niễng trắng giòn, thịt bò mềm, ăn nóng cùng cơm gạo mới tháng mười là tròn vị nhất. Ảnh minh họa
Mùa niễng rất ngắn, vì vậy để chọn được niễng ngon, người dân thường ưu tiên củ mập, chắc, vỏ xanh tím tự nhiên, tránh củ mềm hoặc héo. Ảnh minh họa
Mùa niễng rất ngắn, vì vậy để chọn được niễng ngon, người dân thường ưu tiên củ mập, chắc, vỏ xanh tím tự nhiên, tránh củ mềm hoặc héo. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Mùa niễng cuối thu #Món xào niễng thịt bò #Rau củ đặc trưng mùa đông #Chế biến niễng giòn ngọt #Ẩm thực vùng Nam Định #Lựa chọn niễng tươi ngon

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT