Cách làm thịt heo thái lát sốt tỏi kiểu Tứ Xuyên thơm ngon đúng điệu

Món thịt heo thái lát sốt tỏi kiểu Tứ Xuyên mang hương vị cay tê đặc trưng, thịt mềm ngọt, thấm đều gia vị, là gợi ý tuyệt vời cho bữa cơm ngày se lạnh.

Trong những ngày se lạnh, một món ăn cay nồng, thơm lừng mùi tỏi như thịt heo thái lát sốt tỏi kiểu Tứ Xuyên (Suan Ni Bai Rou) sẽ là lựa chọn hoàn hảo để “hâm nóng” bữa cơm gia đình. Món ăn này nổi tiếng bởi sự kết hợp hài hòa giữa vị cay tê đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên và vị ngọt mềm của thịt heo, tạo nên hương vị khó quên ngay từ lần đầu thưởng thức.

Món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực Tứ Xuyên

Ẩm thực Tứ Xuyên (Trung Quốc) từ lâu đã nổi tiếng với các món cay tê và đậm đà hương vị. Trong đó, thịt heo thái lát sốt tỏi là món ăn dân dã nhưng được nhiều người yêu thích. Thịt được luộc hoặc chiên vừa chín tới, sau đó phủ lên lớp sốt tỏi cay thơm, tạo nên món ăn hấp dẫn từ hương đến vị.

Không chỉ phổ biến trong các nhà hàng Trung Hoa, món ăn này còn được nhiều bà nội trợ Việt Nam lựa chọn để đổi vị, giúp bữa cơm gia đình trở nên mới lạ mà vẫn đủ chất.

Ảnh Quốc Chung

Chuẩn bị nguyên liệu

Để thực hiện món thịt heo thái lát sốt tỏi, người nội trợ cần chuẩn bị:

Thịt heo nạc: 500g (nên chọn phần nạc vai hoặc ba chỉ nạc để thịt mềm và ngọt)

Rượu hoa tiêu: 2 muỗng canh

Bột năng: 2 muỗng canh

Muối: 1/2 thìa cà phê

Hạt tiêu: 1/4 thìa cà phê

Ảnh minh họa

Tỏi băm nhỏ: 3 tép

Hành tây: 1/2 củ, thái lát

Hành tím: 1/2 củ, thái lát

Tương đen (hoặc tương hoisin): 2 muỗng canh

Đường: 1/2 thìa cà phê

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Nước: 1/2 chén nhỏ

Các nguyên liệu đặc trưng như rượu hoa tiêu và tương đen hiện đã có bán rộng rãi tại các siêu thị lớn hoặc cửa hàng thực phẩm châu Á.

Cách chế biến

Bước 1: Ướp thịt

Thịt heo rửa sạch, thái miếng vừa, trộn đều cùng rượu hoa tiêu, bột năng, muối và hạt tiêu. Để thịt thấm gia vị trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Chiên hoặc luộc thịt

Với phiên bản chiên, đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi và hành tây vào phi thơm rồi cho thịt vào rán ở lửa vừa. Khi hai mặt thịt chuyển vàng nâu, gắp ra để ráo dầu.

Với phiên bản luộc, cho thịt vào nồi nước sôi cùng rượu hoa tiêu và chút muối, luộc chín tới rồi vớt ra để nguội.

Bước 3: Làm sốt tỏi

Dùng lại chảo, phi thơm hành tím, cho tương đen và đường vào đảo đều. Thêm một ít nước, khuấy cho hỗn hợp sánh nhẹ rồi hạ nhỏ lửa.

Ảnh minh họa

Bước 4: Hoàn thiện món ăn

Cho thịt đã chiên hoặc luộc vào chảo sốt, đảo đều tay trong 5 phút để thịt thấm vị. Sau đó, tắt bếp, để thịt nguội bớt rồi thái lát mỏng bày ra đĩa. Rưới phần nước sốt tỏi lên trên, rắc thêm ít hạt tiêu và rau mùi để tăng hương vị.

Gợi ý thưởng thức

Món thịt heo thái lát sốt tỏi ngon nhất khi ăn kèm cơm nóng và các món rau luộc hoặc dưa chuột chẻ. Nếu muốn vị đậm đà hơn, người nấu có thể thêm chút ớt bột Tứ Xuyên hoặc dầu ớt vào phần sốt.

Với những ai không ăn cay, có thể giảm lượng tỏi và bỏ ớt để tạo ra hương vị thanh dịu hơn. Ngoài ra, việc luộc thịt thay vì chiên sẽ giúp món ăn ít dầu mỡ, phù hợp cho người ăn kiêng hoặc trẻ nhỏ.

Mẹo nhỏ: Để thịt mềm và không bị khô, nên chọn phần thịt có chút mỡ xen kẽ. Khi thái lát, nên thái theo thớ ngang để miếng thịt khi ăn vừa dai nhẹ vừa ngọt.

Món thịt heo thái lát sốt tỏi kiểu Tứ Xuyên không chỉ là gợi ý thú vị cho bữa cơm nhà mà còn có thể trở thành món chính trong các bữa tiệc nhỏ. Cay nồng, thơm lừng và đậm vị chỉ cần một lần nếm thử, chắc chắn sẽ khiến thực khách nhớ mãi hương vị đặc trưng của vùng đất Tứ Xuyên.