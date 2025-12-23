Hà Nội

Du lịch Mộc Châu mùa đông những điểm đến không thể bỏ lỡ

Du lịch

Du lịch Mộc Châu mùa đông những điểm đến không thể bỏ lỡ

Mùa đông ở Mộc Châu mê hoặc du khách với đồi chè phủ sương, hoa cải bung trắng, Hang Táu nguyên sơ và những trải nghiệm bản địa độc đáo.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông miền núi phía Bắc mang đến vẻ đẹp riêng biệt, và Mộc Châu cũng không ngoại lệ. Thời điểm từ tháng 12 trở đi, đồi chè xanh thẫm phủ sương, hoa cải trắng nở rộ, thung lũng Hang Táu bình yên, cùng những trải nghiệm nông thôn độc đáo khiến cao nguyên này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách. Ảnh Internet
Hang Táu thuộc bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, cách trung tâm Mộc Châu 18 km, được xem là nơi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ của cao nguyên. Người H'Mông tại đây đã phát triển du lịch sinh thái, giá vé tham quan 30.000 đồng/người. Đường vào thung lũng Hang Táu dài khoảng 7 km, gập ghềnh, du khách có thể thuê xe ôm với giá 150.000 đồng khứ hồi nếu không tự tin lái xe. Ảnh iVIVU
Mộc Châu là điểm săn mây lý tưởng quanh năm, nhưng tháng 12 và tháng 1 được xem là thời điểm “vàng” với tỷ lệ xuất hiện mây dày, đẹp nhất. Một số địa điểm nổi bật, dễ tiếp cận gồm thung lũng Mu Náu, bản Pa Phách, đồi chè Tân Lập và đỉnh Pha Luông. Du khách nên dậy sớm, chọn những ngày trời lạnh, độ ẩm cao để có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh tuyệt đẹp. Ảnh EcoTour
Hoa mận trái mùa hiện nở tại một số nơi như Mu Náu, Nà Ka, Pa Khen. Các cây mận lâu năm với thân thẳng, hoa nở đều, tạo nên khung cảnh trắng tinh khôi, thích hợp để chụp ảnh sống ảo. Mùa hoa chính vụ thường diễn ra vào tháng 2, nhưng những bông hoa trái mùa vẫn mang đến vẻ đẹp rực rỡ và dịu dàng của cao nguyên mùa đông. Ảnh Ngựa Hoang
Đồi cỏ hồng xã Mường Sang đang vào mùa đẹp nhất, với màu hồng phớt mịn như lông chồn. Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là buổi sáng (8–10h) và hoàng hôn (15–17h). Vé tham quan từ 30.000 đồng. Ảnh Dat Quach
Cam Mộc Châu chín từ tháng 11, là giống cam Navel có nguồn gốc từ Australia. Du khách vừa chụp ảnh vừa hái và thưởng thức cam tươi tại vườn, giá 60.000–80.000 đồng/kg. Vườn hồng Nhật Bản với hồng giòn và hồng chát đang đỏ rực, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho những bức ảnh sống động. Vé vào vườn khoảng 40.000–50.000 đồng. Ảnh Ba đứa mình
Ngày dạo chơi ở Mộc Châu sẽ trọn vẹn hơn khi kết thúc tại các quán cà phê như Đá Coffee, Cánh Cam hay Halian Garden, nơi có tầm nhìn rộng ra những đồi chè và là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Ảnh Luhanhvietnam
Sau đó, du khách có thể thưởng thức bữa tối với các món đặc sản như cá hồi, cá tầm – những món nổi tiếng ở Mộc Châu. Nhiều nhà hàng phục vụ theo set gồm gỏi, cháo, nướng, da chiên, lẩu, nem… với giá trung bình khoảng 300.000 đồng mỗi set. Một số địa chỉ ẩm thực được đánh giá cao gồm Vườn Đào, Hang Dơi, Cá Hồi 64, Cá Hồi 26, Xuân Bắc và Tám Béo. Ảnh Internet
Mộc Châu cách Hà Nội gần 200 km, thời gian di chuyển khoảng 4–5 tiếng. Xe máy nên đi theo quốc lộ 6 cũ để ngắm cảnh; xe khách từ Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa tới Sơn La rồi thuê xe máy đi tiếp. Tháng 12, nhiệt độ trung bình khoảng 15–17°C, du khách nên chuẩn bị áo ấm. Ảnh Ba đứa mình
