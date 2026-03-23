Morgan Stanley sa thải 2.500 nhân sự vì AI

Dù đạt doanh thu kỷ lục năm 2025, Morgan Stanley vẫn cắt giảm 3% nhân sự toàn cầu, tương đương 2.500 người, để tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo.

Thiên Trang (TH)
Morgan Stanley vừa gây sốc khi sa thải 2.500 nhân sự dù đang ở thời hoàng kim.
Đợt cắt giảm ảnh hưởng cả ba mảng chính: đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản.
Ngay cả mảng quản lý tài sản tăng trưởng 13% cũng không thoát khỏi vòng ảnh hưởng.
CEO Ted Pick cho biết quyết định dựa trên hiệu suất cá nhân và chiến lược dài hạn.
Nguyên nhân lớn nhất là sự trỗi dậy của AI thay thế các công việc lặp lại.
Các đối thủ như Goldman Sachs và JPMorgan Chase cũng đang tinh gọn bộ máy tương tự.
Việc sa thải không đồng nghĩa thu hẹp mà là thay máu để tuyển nhân sự công nghệ mới.
Thông điệp rõ ràng: tại Wall Street, lợi nhuận không đảm bảo công việc nếu bạn không hiệu quả.
#Morgan Stanley #sa thải #AI #tối ưu hóa #Wall Street

