Giải trí

Mối quan hệ gây chú ý giữa Lưu Diệc Phi - Dương Mịch

Lưu Diệc Phi - Dương Mịch đóng chung phim Thần điêu đại hiệp năm 2006 rồi trở thành ngôi sao. Mới đây, mối quan hệ giữa hai minh tinh một lần nữa gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong Thần điêu đại hiệp bản năm 2006, Lưu Diệc Phi (trái) đóng vai nữ chính Tiểu Long Nữ, Dương Mịch vào vai nữ phụ Quách Tương. Ảnh: Saostar.
Trong Thần điêu đại hiệp bản năm 2006, Lưu Diệc Phi (trái) đóng vai nữ chính Tiểu Long Nữ, Dương Mịch vào vai nữ phụ Quách Tương. Ảnh: Saostar.
Dương Mịch và Lưu Diệc Phi thân thiết khi quay phim Thần điêu đại hiệp. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Dương Mịch và Lưu Diệc Phi thân thiết khi quay phim Thần điêu đại hiệp. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Hai nữ diễn viên thay nhau che ô cho đối phương trên phim trường Thần điêu đại hiệp. Ảnh: VTV.
Hai nữ diễn viên thay nhau che ô cho đối phương trên phim trường Thần điêu đại hiệp. Ảnh: VTV.
Mối quan hệ giữa Dương Mịch - Lưu Diệc Phi sau khi cả hai nổi tiếng luôn nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: Saostar.
Mối quan hệ giữa Dương Mịch - Lưu Diệc Phi sau khi cả hai nổi tiếng luôn nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: Saostar.
Năm 2015, Lưu Diệc Phi ủng hộ Dương Mịch ra mắt phim Tôi là nhân chứng. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Năm 2015, Lưu Diệc Phi ủng hộ Dương Mịch ra mắt phim Tôi là nhân chứng. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Hai nữ diễn viên phim Thần điêu đại hiệp nắm tay trên sân khấu. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Hai nữ diễn viên phim Thần điêu đại hiệp nắm tay trên sân khấu. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Theo Znews, Dương Mịch - Lưu Diệc Phi có mối quan hệ khá căng thẳng khi thể hiện vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa năm 2017. Ảnh: Nhịp Sống Việt.
Theo Znews, Dương Mịch - Lưu Diệc Phi có mối quan hệ khá căng thẳng khi thể hiện vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa năm 2017. Ảnh: Nhịp Sống Việt.
Phiên bản truyền hình của Dương Mịch đón nhận thành công còn bản điện ảnh của Lưu Diệc Phi bị nhiều khán giả chê. Ảnh: Znews.
Phiên bản truyền hình của Dương Mịch đón nhận thành công còn bản điện ảnh của Lưu Diệc Phi bị nhiều khán giả chê. Ảnh: Znews.
Mới đây, theo Tiền Phong, cùng xuất hiện trong sự kiện của tạp chí Vogue, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi gần như không tương tác. Ảnh: Znews.
Mới đây, theo Tiền Phong, cùng xuất hiện trong sự kiện của tạp chí Vogue, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi gần như không tương tác. Ảnh: Znews.
Thậm chí, dù được xếp ngồi chung bàn, 2 nữ minh tinh tỏ ra gượng gạo, tránh giao tiếp với đối phương. Ảnh: Tiền Phong.
Thậm chí, dù được xếp ngồi chung bàn, 2 nữ minh tinh tỏ ra gượng gạo, tránh giao tiếp với đối phương. Ảnh: Tiền Phong.
Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai người nhiều năm qua. Ảnh: Tiền Phong.
Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai người nhiều năm qua. Ảnh: Tiền Phong.
