Mỗi ngày 470 phim AI, công xưởng giải trí gây sốc

Trung Quốc bùng nổ sản xuất phim AI với 470 phim/ngày, chi phí giảm 5 lần, mở ra ngành công nghiệp giải trí mới trị giá hàng chục tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Ngành công nghiệp giải trí toàn cầu đang chứng kiến một cú chuyển mình chưa từng có khi trí tuệ nhân tạo biến phim ngắn thành “cỗ máy in tiền” với tốc độ sản xuất lên tới hàng trăm tác phẩm mỗi ngày.
Theo báo cáo từ South China Morning Post, Trung Quốc hiện dẫn đầu xu hướng này với mô hình sản xuất phim ngắn dọc (micro drama) dành cho thế hệ người dùng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng video ngắn.
Khác với các dự án điện ảnh truyền thống tốn hàng triệu USD và kéo dài nhiều năm, AI giúp rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 tháng xuống chỉ còn 1 tháng, đồng thời giảm chi phí xuống còn khoảng 20%.
Công ty Vigloo là một ví dụ điển hình khi dành tới 30% ngân sách cho AI, cho phép các “AI agent” tự viết kịch bản trước khi con người kiểm duyệt, qua đó tăng tốc độ phát hành nội dung đáng kể.
Tại Trung Quốc, hệ sinh thái phim AI còn được hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ với các khoản trợ cấp tài chính, ưu đãi thuế và hỗ trợ hạ tầng GPU, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội so với phần còn lại của thế giới.
Các nền tảng công nghệ lớn như iQiyi, Tencent và ByteDance cũng tham gia sâu vào cuộc chơi, cung cấp công cụ AI và hệ thống phân phối nội dung khép kín.
Số liệu cho thấy chỉ riêng tháng 1, thị trường này đã ghi nhận hơn 470 bộ phim AI được phát hành mỗi ngày, minh chứng cho chiến lược “lấy số lượng đè chất lượng” nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cao nhờ chi phí thấp.
Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo lo ngại về bản quyền, khi việc sử dụng hình ảnh và giọng nói bằng AI gây tranh cãi, buộc cơ quan quản lý Trung Quốc phải sớm đưa ra các quy định siết chặt trong tương lai.
