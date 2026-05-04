Gen Z quay lưng AI, hé lộ cú sốc nghìn tỷ USD

Làn sóng Gen Z tẩy chay AI đang lan rộng, hé lộ những lo ngại sâu sắc về việc công nghệ có thể phá vỡ việc làm, giáo dục và cả giá trị con người.

Thiên Trang (TH)
Trong khi các ông lớn như Google hay OpenAI liên tục thúc đẩy chatbot như tương lai tất yếu, một bộ phận lớn Gen Z lại phản ứng theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Nhiều người trẻ cho rằng AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang dần trở thành áp lực bắt buộc trong học tập và công việc, khiến họ cảm thấy bị kiểm soát hơn là được trao quyền.
Theo các khảo sát gần đây, dù vẫn sử dụng AI ở mức nhất định, phần lớn Gen Z lại lo ngại công nghệ này làm suy giảm khả năng tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp cơ bản.
Không ít người thậm chí lựa chọn từ chối công việc liên quan đến AI hoặc chuyển sang ngành nghề khác để tránh phụ thuộc vào máy móc.
Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở chỗ Gen Z vừa được cảnh báo AI sẽ thay thế lao động, vừa bị yêu cầu phải thành thạo nó để không bị tụt lại phía sau.
Áp lực này càng gia tăng khi các trường đại học tích hợp AI vào giảng dạy, biến công nghệ trở thành tiêu chuẩn mới thay vì một lựa chọn bổ trợ.
Một số nghiên cứu từ MIT Media Lab cho thấy việc lạm dụng AI có thể làm giảm hoạt động não bộ, dẫn đến hiện tượng “ủy thác tư duy” và suy yếu khả năng phân tích độc lập.
Về mặt văn hóa, nội dung do AI tạo ra ngày càng bị xem là thiếu sáng tạo, thậm chí bị gắn mác “rác kỹ thuật số”, khiến việc sử dụng AI trở thành yếu tố gây tranh cãi trong cộng đồng trẻ.
Dù AI vẫn đang phát triển mạnh mẽ, làn sóng hoài nghi từ Gen Z cho thấy tương lai công nghệ không chỉ phụ thuộc vào thuật toán, mà còn bị quyết định bởi niềm tin và sự chấp nhận của chính con người.
