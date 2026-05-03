Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Startup AI chi 750 triệu/tháng thuê văn phòng trống

Số hóa - Xe

Startup AI chi 750 triệu/tháng thuê văn phòng trống

Dù ít nhân sự, nhiều startup AI vẫn chi hàng chục nghìn USD thuê văn phòng hạng sang, tạo nghịch lý “đốt tiền” gây sốc tại New York.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa vẫn lan rộng, các startup AI tại New York lại đi ngược dòng khi mạnh tay chi hàng chục nghìn USD mỗi tháng để thuê những văn phòng cao cấp tại các khu vực đắt đỏ như SoHo hay Flatiron.
Trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa vẫn lan rộng, các startup AI tại New York lại đi ngược dòng khi mạnh tay chi hàng chục nghìn USD mỗi tháng để thuê những văn phòng cao cấp tại các khu vực đắt đỏ như SoHo hay Flatiron.
Nghịch lý nằm ở chỗ, nhiều không gian làm việc rộng hàng trăm mét vuông lại gần như trống rỗng, thậm chí chỉ có một vài nhân sự hiện diện, khiến hình ảnh những dãy bàn ghế bỏ không trở nên quen thuộc trong ngành công nghệ mới nổi này.
Nghịch lý nằm ở chỗ, nhiều không gian làm việc rộng hàng trăm mét vuông lại gần như trống rỗng, thậm chí chỉ có một vài nhân sự hiện diện, khiến hình ảnh những dãy bàn ghế bỏ không trở nên quen thuộc trong ngành công nghệ mới nổi này.
Điển hình là trường hợp của Blake Anderson, nhà sáng lập startup 10x, khi anh chấp nhận chi hơn 28.500 USD mỗi tháng cho văn phòng rộng gần 280 m2 dù thời điểm ban đầu công ty chỉ có một mình anh làm việc.
Điển hình là trường hợp của Blake Anderson, nhà sáng lập startup 10x, khi anh chấp nhận chi hơn 28.500 USD mỗi tháng cho văn phòng rộng gần 280 m2 dù thời điểm ban đầu công ty chỉ có một mình anh làm việc.
Dù vậy, xu hướng này không phải cá biệt khi dữ liệu cho thấy các công ty AI đã thuê hàng chục nghìn mét vuông văn phòng trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc mạnh trong năm 2026, trở thành động lực mới cho thị trường bất động sản thương mại.
Dù vậy, xu hướng này không phải cá biệt khi dữ liệu cho thấy các công ty AI đã thuê hàng chục nghìn mét vuông văn phòng trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc mạnh trong năm 2026, trở thành động lực mới cho thị trường bất động sản thương mại.
Các chuyên gia nhận định rằng việc thuê văn phòng lớn không đơn thuần là phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn là chiến lược xây dựng hình ảnh, giúp startup tạo dựng uy tín với khách hàng và đối tác trong quá trình gọi vốn.
Các chuyên gia nhận định rằng việc thuê văn phòng lớn không đơn thuần là phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn là chiến lược xây dựng hình ảnh, giúp startup tạo dựng uy tín với khách hàng và đối tác trong quá trình gọi vốn.
Bên cạnh đó, môi trường làm việc sang trọng cũng được xem là yếu tố cải thiện hiệu suất, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa làm việc cường độ cao khiến nhân viên dành phần lớn thời gian tại văn phòng.
Bên cạnh đó, môi trường làm việc sang trọng cũng được xem là yếu tố cải thiện hiệu suất, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa làm việc cường độ cao khiến nhân viên dành phần lớn thời gian tại văn phòng.
Một số nhà sáng lập tin rằng không gian rộng rãi và yên tĩnh giúp nâng cao khả năng sáng tạo, từ đó mang lại giá trị lớn hơn so với chi phí bỏ ra, dù điều này vẫn gây tranh cãi về mức độ hiệu quả thực tế.
Một số nhà sáng lập tin rằng không gian rộng rãi và yên tĩnh giúp nâng cao khả năng sáng tạo, từ đó mang lại giá trị lớn hơn so với chi phí bỏ ra, dù điều này vẫn gây tranh cãi về mức độ hiệu quả thực tế.
Trong tương lai, khi các startup mở rộng quy mô nhân sự, những văn phòng hiện tại có thể nhanh chóng được lấp đầy, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây vẫn được xem là một “canh bạc” tốn kém mà giới công nghệ sẵn sàng đặt cược.
Trong tương lai, khi các startup mở rộng quy mô nhân sự, những văn phòng hiện tại có thể nhanh chóng được lấp đầy, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây vẫn được xem là một “canh bạc” tốn kém mà giới công nghệ sẵn sàng đặt cược.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#Startup AI #Văn phòng sang trọng #New York #Thuê văn phòng #Nghịch lý công nghệ #Bất động sản thương mại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT