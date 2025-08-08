Hà Nội

Xe

Mitsubishi Motors Việt Nam hỗ trợ 100% phí trước bạ xe tháng 8/2025

Trong tháng 8/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho hàng loạt mẫu xe.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Mitsubishi Xforce bản Ultimate tại Việt Nam.

Cụ thể khi mua xe Mitsubishi mới, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, cùng nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn.

Ở phân khúc SUV đô thị, mẫu Mitsubishi Xforce phiên bản GLX được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Hai phiên bản cao hơn là Ultimate và Premium cũng nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí, đi kèm phiếu nhiên liệu trị giá tối đa 21 triệu đồng.

1-1065.jpg
Cụ thể khi mua xe Mitsubishi mới, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, cùng nhiều ưu đãi quà tặng.

Mẫu xe gia đình ăn khách Xpander cùng phiên bản gầm cao Xpander Cross tiếp tục nhận ưu đãi mạnh tay với tổng giá trị lên tới hơn 80 triệu đồng. Tùy phiên bản và năm sản xuất, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu từ 15 đến 20 triệu đồng, kèm theo các lựa chọn quà tặng như camera 360, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất trong 1 năm.

Trong khi đó, mẫu bán tải All-New Triton cũng được áp dụng chương trình ưu đãi toàn bộ phiên bản, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Riêng phiên bản GLX, khách hàng có thể lựa chọn giữa gói thay dầu miễn phí 6 lần hoặc gói hỗ trợ tài chính với lãi suất cố định 6% trong vòng 24 tháng.

2-718.jpg
Attrage là lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng mua xe lần đầu. Phiên bản số sàn (MT) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu...

Ở phân khúc sedan hạng B, mẫu Attrage tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng mua xe lần đầu. Phiên bản số sàn (MT) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi. Trogn khi đó, phiên bản CVT Premium được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá mập.

Theo MMV, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ 10% giá trị xe và có thể thay đổi tùy theo khu vực. Các ưu đãi trong chương trình có giới hạn về số lượng, áp dụng tùy thuộc vào phiên bản và năm sản xuất cụ thể.

Xe

Mitsubishi Motors Việt Nam – Tam Đảo City Trail 2025 có gì hay?

Mitsubishi Motors Việt Nam – Tam Đảo City Trail 2025 sẽ diễn ra vào ngày 22 & 23 tháng 02 năm 2025, do Vietnam MTB Series đồng hành cùng đối tác chính thức Mitsubishi Motors Việt Nam tổ chức tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Video: Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam.
Giải chạy là hoạt động quan trọng khép lại chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 30 năm hoạt động của Mitsubishi Motors Việt Nam, nhằm lan tỏa tinh thần chuyển động không ngừng, tạo nên những bước tiến vững chắc và bền bỉ chinh phục thử thách với thông điệp “Vững Tiến Mỗi Hành Trình”.
Xe

Mitsubishi Outlander PHEV tưởng “vô phương cứu chữa” sửa hết 17 nghìn đồng

Chiếc Mitsubishi Outlander PHEV từng “bỏ xó” hơn nửa năm vì bị lỗi, nhưng sau đó đã được sửa bằng cách thay phụ tùng giá 0,5 bảng Anh (khoảng 17 nghìn đồng).

Video: Mitsubishi Outlander PHEV tưởng “hết cứu” sửa hết 17 nghìn đồng

Cụ thể, chiếc Mitsubishi Outlander PHEV này thuộc thế hệ cũ, đã chạy khoảng 128.000 km và bị lỗi hệ thống điện cao áp khiến động cơ không thể khởi động, cũng như không thể sạc điện bằng bộ sạc cấp 1. Xe được đưa đến một xưởng chuyên sửa xe hybrid và EV là OGS & Mechanics, nơi từng xử lý nhiều ca khó.

Xe

Toyota Yaris Cross mới đạt điểm an toàn cao ngang Mitsubishi Xforce

Toyota Yaris Cross được ASEAN NCAP chấm an toàn 5 sao, khẳng định khả năng bảo vệ hành khách và trang bị công nghệ không thua kém các đối thủ cùng phân khúc.

Vieo: Toyota Yaris Cross được ASEAN NCAP chấm an toàn 5 sao.

Theo công bố từ ASEAN NCAP, phiên bản Toyota Yaris Cross được thử nghiệm là bản lắp ráp tại Indonesia, tương đồng với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Xe đạt 83,02% tổng điểm đánh giá, cụ thể gồm:

