Mitsubishi Motors Việt Nam hỗ trợ 100% phí trước bạ xe tháng 8/2025

Trong tháng 8/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho hàng loạt mẫu xe.

Video: Trải nghiệm Mitsubishi Xforce bản Ultimate tại Việt Nam.

Cụ thể khi mua xe Mitsubishi mới, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, cùng nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn.

Ở phân khúc SUV đô thị, mẫu Mitsubishi Xforce phiên bản GLX được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Hai phiên bản cao hơn là Ultimate và Premium cũng nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí, đi kèm phiếu nhiên liệu trị giá tối đa 21 triệu đồng.

Mẫu xe gia đình ăn khách Xpander cùng phiên bản gầm cao Xpander Cross tiếp tục nhận ưu đãi mạnh tay với tổng giá trị lên tới hơn 80 triệu đồng. Tùy phiên bản và năm sản xuất, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu từ 15 đến 20 triệu đồng, kèm theo các lựa chọn quà tặng như camera 360, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất trong 1 năm.

Trong khi đó, mẫu bán tải All-New Triton cũng được áp dụng chương trình ưu đãi toàn bộ phiên bản, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Riêng phiên bản GLX, khách hàng có thể lựa chọn giữa gói thay dầu miễn phí 6 lần hoặc gói hỗ trợ tài chính với lãi suất cố định 6% trong vòng 24 tháng.

Ở phân khúc sedan hạng B, mẫu Attrage tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng mua xe lần đầu. Phiên bản số sàn (MT) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi. Trogn khi đó, phiên bản CVT Premium được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá mập.

Theo MMV, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ 10% giá trị xe và có thể thay đổi tùy theo khu vực. Các ưu đãi trong chương trình có giới hạn về số lượng, áp dụng tùy thuộc vào phiên bản và năm sản xuất cụ thể.