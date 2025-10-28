Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ thiết kế cực ngầu, dân chơi SUV háo hức

Gần hai thập kỷ sau khi biến mất khỏi thị trường Bắc Mỹ, Mitsubishi Pajero – hay còn được biết đến với tên gọi Montero – đang được kỳ vọng sẽ tái xuất.

Video: SUV việt dã Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ diện.

Một bản dựng mới nhất từ tạp chí ôtô Nhật Bản đã hé lộ thiết kế ấn tượng của Mitsubishi Pajero thế hệ 2027, khiến giới yêu xe không khỏi phấn khích. Dựa trên hình ảnh phac họa, có thể thấy Pajero 2027 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED dọc sắc sảo, thân xe vuông vức và cơ bắp.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ thiết kế cực ngầu.

Ngoại thất xe được phối màu hai tông – vàng nổi bật kết hợp mui đen bóng – cùng các chi tiết thể thao như mâm đa chấu và hốc bánh xe lớn càng tôn lên vẻ việt dã.

Pajero mới sẽ dùng chung nền tảng với Nissan Armada thế hệ Y63.

Theo tin đồn, Pajero mới sẽ dùng chung nền tảng với Nissan Armada thế hệ Y63 và có thể được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 3.5L mạnh đến 460 mã lực – tương đương nhiều mẫu SUV cao cấp.

Xe được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 3.5L mạnh đến 460 mã lực.

Nếu chính thức trở lại Bắc Mỹ dưới tên gọi Montero, mẫu SUV này có thể trở thành "quân bài chiến lược" của Mitsubishi nhằm cạnh tranh Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Wagoneer và cả Infiniti QX80. Pajero 2027 không chỉ là cú hích về hình ảnh, mà còn là cơ hội để hãng xe Nhật giành lại vị thế trong phân khúc SUV địa hình.