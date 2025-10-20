Hà Nội

Xe

Mitsubishi Destinator nhận cọc tại Việt Nam, ưu đãi tới 33 triệu đồng

Mitsubishi Destinator 2026 đã được mở đặt cọc chính hãng sớm tại Việt Nam kèm nhiều ưu đãi, hứa hẹn ra mắt cuối năm làm nóng phân khúc SUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Mitsubishi Destinator 2026 sắp bán tại Việt Nam có gì?

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa công bố loạt chương trình khuyến mại cho khách đặt cọc sớm SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator, với tổng giá trị tối đa hơn 30 triệu đồng. Hãng cho biết dự kiến trình làng Destinator tại Việt Nam vào cuối năm nay với mức giá cạnh tranh.

Cụ thể, khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng trong thời gian từ 15/10/2025 đến trước ngày Destinator ra mắt sẽ nhận được 1 gói phim cách nhiệt cao cấp của Wincos và 1 phiếu dịch vụ 3 triệu đồng, tổng giá trị 14,5 triệu đồng.

1.jpg
Mitsubishi Destinator nhận cọc tại Việt Nam, ưu đãi tới 33 triệu đồng.

Riêng khách hàng xếp hạng Bạch Kim trong chương trình “Tích trải nghiệm Cộng ưu đãi” của MMV sẽ hưởng toàn bộ ưu đãi nêu trên (nếu có tham gia) cùng 1 phiếu dịch vụ 15 triệu đồng khi đặt mua mẫu SUV cỡ trung từ 15/10/2025 đến hết 31/12/2025. Đặc biệt, nếu mua thêm hoặc thay thế xe Mitsubishi hiện tại, Mitsubishi sẽ tặng thêm phiếu dịch vụ 3 triệu đồng theo chương trình “Nâng cấp hành trình, thăng hạng ưu đãi”, nâng tổng mức ưu đãi lên 33 triệu đồng.

Các chương trình có điều kiện và ưu đãi nêu trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, áp dụng cho khách hàng hoàn thành thủ tục mua xe trong năm 2025. Hãng sẽ hoàn cọc nếu khách hàng thay đổi nhu cầu mua xe sau khi Destinator được mở bán.

2.jpg
Các chương trình có điều kiện và ưu đãi nêu trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, áp dụng cho khách hàng hoàn thành thủ tục mua xe trong năm 2025.

Trước đó, những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên đã bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam, dường như đang phục vụ quá trình thử nghiệm trước khi ra mắt. Theo quan sát, xe không có điểm khác biệt so với phiên bản đã được mở bán tại Indonesia, ngoại trừ vô-lăng nằm ở bên trái theo điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Destinator ra mắt toàn cầu vào tháng 7 với thị trường đầu tiên là Indonesia. Tại đây, xe có 3 phiên bản GLS, Exceed và Ultimate, giá 385-465 triệu Rupiah (tương đương 616-744 triệu đồng). Mẫu SUV 7 chỗ gây ấn tượng với ngoại hình cứng cáp, độ thực dụng cao cùng lượng trang bị tiện nghi, an toàn thuộc mức dồi dào trong phân khúc.

4.jpg
Destinator được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Một số điểm nhấn bao gồm khoảng sáng gầm 214mm, hệ thống đèn ngoại thất full-LED, màn hình cảm ứng 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ 8 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 8 loa Yamaha và cốp điện tích hợp “đá cốp”. Phiên bản cao cấp được trang bị các tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có tới 5 chế độ vận hành: Bình thường, Đường sỏi, Đường bùn, Đường ướt và Đường nhựa.

3.jpg
Tại Việt Nam, Destinator được nhận định sẽ thế chỗ Outlander để cạnh tranh Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson...

Tại Việt Nam, Destinator được nhận định sẽ thế chỗ Outlander để cạnh tranh Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và mẫu MPV cỡ trung Toyota Innova Cross.

Niềm tin của thương hiệu Nhật Bản vào sự thành công của Destinator có cơ sở. Bằng chứng là chỉ trong 8 ngày Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025 diễn ra, hãng thu về lên đến 4.110 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe 3 hàng ghế này - kỷ lục tại kỳ triển lãm năm nay.

