Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Miss Earth 2024 Jessica Lane khoe dáng gợi cảm trước giờ G

Giải trí

Miss Earth 2024 Jessica Lane khoe dáng gợi cảm trước giờ G

Jessica Lane 'thăng hạng' nhan sắc sau khi đăng quang Miss Earth 2024. Tối ngày 5/11, mỹ nhân Australia sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Jessica Lane)
Tháng 11/2024, Jessica Lane giành vương miện Miss Earth. Gần đây, cô đếm ngược từng ngày kết thúc nhiệm kỳ.
Tháng 11/2024, Jessica Lane giành vương miện Miss Earth. Gần đây, cô đếm ngược từng ngày kết thúc nhiệm kỳ.
Jessica viết trên trang cá nhân: "Khi nhìn lại những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, tôi muốn chia sẻ một số bức ảnh tôi yêu thích nhất khi đăng quang Miss Earth 2024".
Jessica viết trên trang cá nhân: "Khi nhìn lại những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, tôi muốn chia sẻ một số bức ảnh tôi yêu thích nhất khi đăng quang Miss Earth 2024".
Mỹ nhân Australia còn chia sẻ: "Chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ trao lại chiếc vương miện tượng trưng cho rất nhiều điều. Tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi tự hào về nhiệm kỳ đầy ấn tượng của mình".
Mỹ nhân Australia còn chia sẻ: "Chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ trao lại chiếc vương miện tượng trưng cho rất nhiều điều. Tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi tự hào về nhiệm kỳ đầy ấn tượng của mình".
Mỹ nhân Australia còn tâm sự, khi mới tham gia Miss Earth 2024, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một trong những món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được lại chính là tình bạn.
Mỹ nhân Australia còn tâm sự, khi mới tham gia Miss Earth 2024, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một trong những món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được lại chính là tình bạn.
"Tôi vô cùng biết ơn khi các nàng hậu truyền đã cảm hứng, hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi", Jessica viết.
"Tôi vô cùng biết ơn khi các nàng hậu truyền đã cảm hứng, hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi", Jessica viết.
Nữ người mẫu cảm thấy bản thân rất may mắn khi được đến những nơi tuyệt vời cùng các á hậu Miss Earth 2024.
Nữ người mẫu cảm thấy bản thân rất may mắn khi được đến những nơi tuyệt vời cùng các á hậu Miss Earth 2024.
"Tôi đã thấy các nàng hậu thông minh, tốt bụng và dũng cảm đến nhường nào khi họ đấu tranh cho những điều họ tin tưởng và lên tiếng cho những người không thể", Jessica trải lòng.
"Tôi đã thấy các nàng hậu thông minh, tốt bụng và dũng cảm đến nhường nào khi họ đấu tranh cho những điều họ tin tưởng và lên tiếng cho những người không thể", Jessica trải lòng.
Jessica chia sẻ, cô và các nàng hậu xuất thân khác nhau nhưng đã cùng nhau tạo nên những điều ý nghĩa.
Jessica chia sẻ, cô và các nàng hậu xuất thân khác nhau nhưng đã cùng nhau tạo nên những điều ý nghĩa.
"Yêu các bạn vô cùng và rất biết ơn vì con đường chúng ta đã cùng nhau đi", Jessica nhắn nhủ các á hậu Miss Earth 2024.
"Yêu các bạn vô cùng và rất biết ơn vì con đường chúng ta đã cùng nhau đi", Jessica nhắn nhủ các á hậu Miss Earth 2024.
Jessica rất mong chờ người kế nhiệm của mình. "Tôi hy vọng được chứng kiến ​​cô gái tuyệt vời mà tôi sẽ trao lại vương miện của mình tỏa sáng", Jessica viết.
Jessica rất mong chờ người kế nhiệm của mình. "Tôi hy vọng được chứng kiến ​​cô gái tuyệt vời mà tôi sẽ trao lại vương miện của mình tỏa sáng", Jessica viết.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Jessica Lane)
#Miss Earth #Miss Earth 2024 #Miss Earth 2025 #chung kết Miss Earth 2025 #Jessica Lane

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT