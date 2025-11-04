[INFOGRAPHIC] Nhiều mỹ nhân Việt ghi dấu ấn ở Miss Earth

Mới đây, Mazda đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV CX-80 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia với duy nhất bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus.
Sau khi rời cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê và Thủy Tiên có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
H'hen Niê đang là đại diện Việt Nam nắm giữ thành tích cao nhất ở Miss Universe.
Trở lại sân khấu sau 5 năm vắng bóng, “công chúa bong bóng” Bảo Thy khiến khán giả bất ngờ bởi visual rạng rỡ, phong độ trình diễn đỉnh cao.
Inna Moll - đại diện Chile có vẻ ngoài cuốn hút như búp bê sống. Hiện tại, Hương Giang và nhiều thí sinh Miss Universe 2025 phải 'dè chừng' Inna Moll.
Tuấn Khôi không ít lần ghi điểm trước khi vướng ồn ào dùng sữa trữ trong tủ lạnh của H'hen Niê để pha cà phê, mời bạn bè uống.
Sau khi công khai bạn trai người Pháp, Á hậu Thảo Nhi Lê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi ngày càng theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo hơn.
Hương Giang liên tục sử dụng một phụ kiện để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2025.
Sau clip gây tranh cãi của Tuấn Khôi và bài đăng bênh vực chồng, H’hen Niê vừa lên tiếng.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, cô công khai hẹn hò Romain Leclef.
Thảo Nhi Lê mặc táo bạo chụp ảnh mừng sinh nhật. Kỳ Duyên mặc nội y, khoe khéo vòng eo không chút mỡ thừa.
Trong khi Hương Giang khoe được truyền thông săn đón ở Miss Universe 2025, nhiều thí sinh có hình ảnh xuất hiện trên fanpage cuộc thi.
Sau thông tin Trương Ngọc Ánh vướng lao lý, nhiều khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của Trần Bảo Sơn - chồng cũ nữ diễn viên.
Bảo Ngọc - Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Mới đây, cặp đôi mừng sinh nhật cô con gái thứ hai.
Diện mạo rạng rỡ của ca sĩ Siu Black thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ít ngày trước, cô nhập viện.
Phạm Thị Lan đoạt giải Á hậu 3 trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn ra tại Gia Lai.
Hai người cũ của Trương Ngọc Ánh gồm Trần Bảo Sơn và Kim Lý. Ít năm qua, cô gắn bó với Anh Dũng.
Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Miss Asian 2025. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ.
Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ.
Mạnh Trường và Phương Phạm là thanh mai trúc mã. Nam diễn viên từng cho biết, cát-sê của anh đều do vợ giữ.
Ca sĩ Phương Ly khiến dân mạng “bỏng mắt” với loạt ảnh diện bikini hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng.