Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hành trình của Trịnh Mỹ Anh trước chung kết Miss Earth 2025

Giải trí

Hành trình của Trịnh Mỹ Anh trước chung kết Miss Earth 2025

Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng ở phần thi mặt mộc, dự án môi trường theo nhóm ở cuộc thi Miss Earth 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngày 5/11, Trịnh Mỹ Anh sẽ bước vào chung kết Miss Earth 2025 diễn ra tại Philippines. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ngày 5/11, Trịnh Mỹ Anh sẽ bước vào chung kết Miss Earth 2025 diễn ra tại Philippines. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Trước khi 'mang chuông đi đánh xứ người', Mỹ Anh trau dồi kỹ năng catwalk nhờ các huấn luyện viên nước ngoài. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Trước khi 'mang chuông đi đánh xứ người', Mỹ Anh trau dồi kỹ năng catwalk nhờ các huấn luyện viên nước ngoài. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ở Miss Earth 2025, đại diện Việt Nam ghi điểm bởi vẻ ngoài luôn rạng rỡ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ở Miss Earth 2025, đại diện Việt Nam ghi điểm bởi vẻ ngoài luôn rạng rỡ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Mỹ Anh diện trang phục đơn giản, năng động khi tham gia hoạt động thu dọn rác. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Mỹ Anh diện trang phục đơn giản, năng động khi tham gia hoạt động thu dọn rác. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Dân Việt, Trịnh Mỹ Anh cùng các thí sinh nhóm khu vực Châu Á 2 giành huy chương vàng tại phần thi Green Leaders in action culminating activity - trình bày Dự án Môi trường theo nhóm. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Dân Việt, Trịnh Mỹ Anh cùng các thí sinh nhóm khu vực Châu Á 2 giành huy chương vàng tại phần thi Green Leaders in action culminating activity - trình bày Dự án Môi trường theo nhóm. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ở phần thi tài năng, Trịnh Mỹ Anh mang đến tiết mục Giai điệu Việt Nam mình. “Đây không chỉ là phần thi tài năng, mà còn là cách Mỹ Anh gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình yêu với quê hương xanh – sạch – bền vững đến với bạn bè quốc tế”, cô bày tỏ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ở phần thi tài năng, Trịnh Mỹ Anh mang đến tiết mục Giai điệu Việt Nam mình. “Đây không chỉ là phần thi tài năng, mà còn là cách Mỹ Anh gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình yêu với quê hương xanh – sạch – bền vững đến với bạn bè quốc tế”, cô bày tỏ. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Ở phần thi Beauty of Face (Vẻ đẹp gương mặt), đại diện Việt Nam khoe gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: Missosology.
Ở phần thi Beauty of Face (Vẻ đẹp gương mặt), đại diện Việt Nam khoe gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: Missosology.
Mỹ Anh tươi tắn dù không trang điểm. Ảnh: Missosology.
Mỹ Anh tươi tắn dù không trang điểm. Ảnh: Missosology.
Ở phần thi Judging of Fitness (Thể lực), Mỹ Anh khoe vóc dáng săn chắc với bikini. Cô chia sẻ: "Với Mỹ Anh, sức khỏe và tinh thần tích cực chính là nền tảng của mọi vẻ đẹp. Mỗi buổi tập, mỗi bữa ăn là một lời nhắc nhở để sống lành mạnh hơn, yêu bản thân hơn và tôn trọng thiên nhiên xung quanh'. Ảnh: Missosology.
Ở phần thi Judging of Fitness (Thể lực), Mỹ Anh khoe vóc dáng săn chắc với bikini. Cô chia sẻ: "Với Mỹ Anh, sức khỏe và tinh thần tích cực chính là nền tảng của mọi vẻ đẹp. Mỗi buổi tập, mỗi bữa ăn là một lời nhắc nhở để sống lành mạnh hơn, yêu bản thân hơn và tôn trọng thiên nhiên xung quanh'. Ảnh: Missosology.
Theo Tiền Phong, Mỹ Anh tự xin đi thi Miss Earth 2025 sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Theo Tiền Phong, Mỹ Anh tự xin đi thi Miss Earth 2025 sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Mỹ Anh vừa hé lộ đầm dạ hội cho chung kết Miss Earth 2025 diễn ra vào tối ngày 5/11. Trang phục có kiểu dáng cúp ngực, do Đỗ Long thực hiện. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Mỹ Anh vừa hé lộ đầm dạ hội cho chung kết Miss Earth 2025 diễn ra vào tối ngày 5/11. Trang phục có kiểu dáng cúp ngực, do Đỗ Long thực hiện. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trịnh Mỹ Anh #Á hậu Trịnh Mỹ Anh #Miss Earth #Miss Earth 2025 #Hoa hậu Trái đất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT