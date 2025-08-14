Metro – đòn bẩy hạ tầng đưa bất động sản Gia Lâm bứt phá

Hai tuyến metro trọng điểm – số 1 và số 8 – đang mở ra cơ hội bứt phá cho bất động sản Gia Lâm, đặc biệt là các dự án nằm gần trục kết nối.

Gia Lâm đón sóng hạ tầng trọng điểm

Trong khi nhiều khu vực trung tâm Hà Nội đã phát triển tới ngưỡng bão hòa, thì phía Đông Thủ đô, đặc biệt là Gia Lâm đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ cú hích hạ tầng, mà đáng kể nhất là hai tuyến metro số 1 và số 8 đi qua địa bàn.

Tuyến metro số 1 với nhánh chính Yên Viên – Ngọc Hồi và nhánh phụ Gia Lâm – Dương Xá sẽ kết nối Gia Lâm trực tiếp với trung tâm thành phố, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Cùng với đó, tuyến metro số 8 dài 39km, kéo dài từ Sơn Đồng tới Dương Xá, sẽ là trục xương sống kết nối các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, các nút giao thông lớn và các tuyến metro khác, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông công cộng ở Thủ Đô.

Tuyến metro số 1 (Ngọc Hồi – Yên Viên) đi qua Gia Lâm, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2004, điều chỉnh lần gần nhất vào năm 2017.

Nhìn từ thực tế trên thế giới, bất động sản tại các thành phố lớn như Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) hay Tokyo (Nhật Bản), nơi có hệ thống metro phát triển, thường ghi nhận giá bất động sản tăng từ 20 – 35% sau khi metro vận hành, và thậm chí còn cao hơn nếu xung quanh hình thành các tổ hợp đô thị đồng bộ.

Tại Việt Nam, những nơi có tuyến metro đi qua thường chứng kiến sự gia tăng rõ rệt không chỉ về giá trị tài sản mà còn chất lượng sống và thu hút đầu tư. Nghiên cứu cho thấy, giá bất động sản tăng mạnh tới 40% ở khu vực xung quanh các nhà ga metro tại Hà Nội và TP.HCM, tùy vào khoảng cách và thời gian metro vận hành. Theo Savills, tại Hà Nội, giá căn hộ trong bán kính 500m quanh ga Cầu Giấy – Nhổn đã tăng trên 40% chỉ trong một năm (Quý 3/2023 so với Quý 3/2024), trong khi khu vực xa metro có mức tăng chỉ 25–35%, cho thấy metro đã thúc đẩy giá tăng thêm 5–15% so với mức chung. Theo các chuyên gia, điều này càng củng cố niềm tin rằng, Metro số 1 và số 8 sẽ là cú huých mạnh mẽ đưa Gia Lâm trở thành trung tâm phát triển, thu hút đầu tư ở khu Đông Hà Nội.

Giá trị bất động sản tăng mạnh tại các khu vực có tuyến Metro đi qua

Sống tại xã Gia Lâm, anh Lê Trung Hiếu – nhân viên văn phòng làm việc tại phố Giải Phóng– chia sẻ: “Tôi đi làm mất gần 1 tiếng mỗi ngày, tắc đường là chuyện thường xuyên. Chờ có metro hoạt động, tôi sẵn sàng chuyển sang đi làm bằng tàu điện hàng ngày, vừa nhanh tiện, sạch sẽ không khói bụi ô nhiễm lại tránh được, nắng nóng, stress do kẹt xe”.

Không chỉ cư dân hiện hữu, người mua nhà cũng đánh giá cao triển vọng của khu Đông Hà Nội. Chị Trần Thị Ngọc – một khách hàng đang tìm mua biệt thự cho biết:

“Tôi từng sống ở Singapore 3 năm nên hiểu giá trị của việc sống gần tuyến MRT. Metro là yếu tố then chốt để quyết định giá trị và tiềm năng tăng giá bất động sản. Ở Singapore, nhà gần MRT luôn có giá cao và dễ thanh khoản”.

Sự chuyển mình của Gia Lâm với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô như các tuyến metro số 1 và số 8, đang từng bước định hình một trung tâm đô thị mới năng động ở phía Đông Hà Nội. Trong bối cảnh đó, những dự án bất động sản có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược và hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua để ở và nhà đầu tư.

Eurowindow Twin Parks đón đầu tâm điểm kết nối

Nằm ngay trung tâm hành chính mới của Gia Lâm, khu đô thị Eurowindow Twin Parks chỉ cách ga metro Dương Xá vài phút di chuyển. Dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao sổ hồng cho cư dân.

Bên cạnh lợi thế về pháp lý và kết nối giao thông, Eurowindow Twin Parks còn nằm kế cận công viên trung tâm Gia Lâm quy mô 31ha, được ví như “lá phổi xanh” của toàn khu vực. Với vị trí cận metro, giáp công viên, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu về môi trường sống chất lượng cao mà còn hội tụ tiềm năng tăng giá rõ rệt trong tương lai, được kỳ vọng sẽ sớm trở thành “cực phát triển” mới của Thủ đô.

Vị trí đắt giá gần metro và sát công viên giúp dự án Eurowindow Twin Parks vừa nâng tầm chất sống, vừa gia tăng giá trị đầu tư bền vững

Đại diện chủ đầu tư dự án Eurowindow Twin Parks cho biết: “Sống tại khu đô thị kiểu mẫu Eurowindow Twin Parks, cư dân được tận hưởng không gian sống chất lượng trong lòng đô thị hiện đại với hệ sinh thái tiện ích đa dạng. Việc dự án nằm gần tuyến metro và công viên trung tâm không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần thúc đẩy thay đổi diện mạo đô thị mới cho khu Đông Hà Nội”

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự phục hồi, người mua ngày càng thận trọng ưu tiên lựa chọn những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo, hạ tầng kết nối tốt và được quy hoạch không gian xanh bền vững. Eurowindow Twin Parks, với những yếu tố đó, đang được ví như “rồng thêm cánh” khi đón đầu trọn vẹn những cú hích hạ tầng lớn nhất khu Đông Hà Nội.