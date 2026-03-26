Meey Group và dấu ấn nữ lãnh đạo thời chuyển đổi số

Trong làn sóng chuyển đổi số đang tái cấu trúc nền kinh tế, một thế hệ nữ lãnh đạo mới khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực công nghệ bất động sản bằng năng lực, tầm nhìn và bản lĩnh vượt qua rào cản định kiến. Tại Meey Group, xu thế này cũng không phải là câu chuyện cá biệt.

Dám phá vỡ rào cản cũ

Dữ liệu từ mạng lưới WomenTech Network năm 2024-2025 cho thấy, phụ nữ hiện chiếm 42% lực lượng lao động trong ngành công nghệ toàn cầu, nhưng chỉ chiếm 31,7% ở các vị trí lãnh đạo. Trong đó, 25% vị trí C-Suite (Trưởng/Giám đốc) trong ngành công nghệ do phụ nữ đảm nhiệm.

Theo dữ liệu từ JLL và PERE năm 2023-2024, phụ nữ sở hữu và quản lý chưa đến 3% bất động sản (BĐS) thương mại toàn cầu, nắm giữ 9% vị trí C-Suite tại các công ty BĐS và các công ty do phụ nữ sáng lập hoặc đồng sáng lập đại diện cho 2% trong tổng số 3,2 nghìn tỷ USD vốn tư nhân được huy động.

Báo cáo Phụ nữ trong Kinh doanh 2025 của Grant Thornton International ghi nhận tín hiệu đáng mừng tại Việt Nam: phụ nữ chiếm 68,2% vị trí Giám đốc Tài chính (CFO), 48,9% Giám đốc Marketing (CMO) và 46,6% Giám đốc Nhân sự (HRO) tại các doanh nghiệp tầm trung. Đây là minh chứng rõ ràng rằng phụ nữ đang dẫn dắt ở những vị trí đòi hỏi tư duy chiến lược cao.

Trên bản đồ công nghệ toàn cầu, những cái tên như Lisa Su - Chủ tịch kiêm CEO của AMD hay Safra Catz - CEO của Oracle - người đã dẫn dắt Oracle hoàn thành hơn 130 thương vụ thâu tóm, đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể dẫn đầu các tập đoàn công nghệ trị giá hàng trăm tỷ USD.

Tại Việt Nam, bà Thái Hương, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của TH Group, được xem là biểu tượng của tư duy phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT VietJet Air, ghi dấu ấn khi phát triển một hãng hàng không tư nhân theo mô hình chi phí thấp nhưng có tốc độ mở rộng mạng bay quốc tế ấn tượng. Trong lĩnh vực proptech, bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng Giám đốc Meey Group, nổi bật là một trong những nữ CEO trẻ thế hệ 9x hiếm có đang dẫn dắt một tập đoàn công nghệ sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh - Tổng Giám đốc Meey Group.

Bà Kiều Anh chia sẻ: “Không có hai từ tiếc nuối, điều quan trọng là bản thân có muốn làm điều đó hay không? Chỉ cần tin điều mình làm và quyết tâm thực hiện sẽ đạt được khát vọng”.

Dù năng lực không thua kém, phụ nữ lãnh đạo trong ngành công nghệ và BĐS vẫn đối mặt với những thách thức rất đặc thù. Định kiến giới tại nơi làm việc vẫn là rào cản lớn nhất, khiến cơ hội thăng tiến lên vị trí lãnh đạo ngày càng “thu hẹp” theo từng nấc thang sự nghiệp.

Gánh nặng kép giữa vai trò lãnh đạo doanh nghiệp và trách nhiệm gia đình là thực tế mà phần lớn nữ lãnh đạo Việt Nam phải tự cân bằng mà không có nhiều hỗ trợ từ chính sách nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, khoảng cách trong đào tạo kỹ thuật cũng đặt ra thách thức: theo số liệu thực tế từ Tổng cục Thống kê (GSO) năm 2022, tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo (23,9%) thấp hơn đáng kể so với nam giới (28,7%), tạo ra bất lợi ở điểm xuất phát trong các ngành đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao.

Meey Group: Cơ hội bình đẳng với ai có đủ khát vọng và quyết tâm

Tại Meey Group, cam kết về bình đẳng giới được hiện thực hóa qua cơ cấu nhân sự và văn hóa tổ chức. Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Kiều Anh vào vị trí Tổng Giám đốc là minh chứng rõ nhất cho cam kết này. Đây là lựa chọn chiến lược dựa trên thực lực: bà Kiều Anh với nhiều năm sinh sống, học tập, làm việc tại Pháp, cùng kinh nghiệm sâu rộng tại những tập đoàn công nghệ lớn.

Trong định hướng phát triển năm 2026, bà Kiều Anh xác định nhân sự là “yếu tố sống còn”, với mục tiêu tăng quy mô đội ngũ, tập trung vào trụ cột chiến lược về con người. Meey Group cũng đang triển khai hành trình ESG, nơi bình đẳng giới và phát triển bền vững được tích hợp vào mô hình quản trị lõi của doanh nghiệp. Đây là bước đi tất yếu của một proptech đang hướng tới chuẩn mực quản trị quốc tế.

Bà Kiều Anh khẳng định: “Chúng tôi xác định chuyển đổi theo hướng ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội. Đó là nền tảng để Meey Group xây dựng niềm tin với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và trở thành doanh nghiệp proptech bền vững của khu vực”.

Đối với bà Kiều Anh, câu chuyện về hành trình trở thành CEO Meey Group là minh chứng sống động nhất cho điều mà bà và tập đoàn muốn truyền đi: cơ hội bình đẳng với ai có đủ khát vọng và quyết tâm.

Bà Kiều Anh cho biết: “Chúng tôi hiện thực hóa công nghệ bằng sản phẩm thật, giá trị thật, được thị trường kiểm chứng”. Đó cũng chính là cách bà nhìn nhận vai trò của người lãnh đạo nữ trong thời đại mới: dù là nữ hay nam, chỉ cần chứng minh giá trị thật.

Thị trường proptech Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, sự hiện diện của nữ lãnh đạo như bà Kiều Anh định hình văn hóa tổ chức hướng tới sự đa dạng, minh bạch và bền vững - những giá trị mà cộng đồng đầu tư quốc tế ngày càng coi trọng trong quá trình đánh giá một doanh nghiệp để rót vốn.

Câu chuyện của những người phụ nữ đang dẫn dắt các lĩnh vực proptech, công nghệ và BĐS cho thấy tương lai của ngành không được xây dựng bởi một giới mà từ tất cả những ai dám đặt cược vào đổi mới và phá vỡ rào cản cũ.