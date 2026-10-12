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Số hóa - Xe

Mazda CX-5 nói “không” với PHEV, ưu tiên động cơ hybrid mới

Hãng xe Mazda mới đây cho biết, CX-5 thế hệ mới sẽ được bổ sung hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới, nhưng không phát triển phiên bản Plug-In Hybrids (PHEV).

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Theo CarsGuide, Mazda đang chuẩn bị đưa hệ truyền động full hybrid mới lên CX-5 thế hệ mới, nhiều khả năng sử dụng công nghệ SKYACTIV-Z hiện vẫn trong quá trình phát triển. Mẫu SUV này được cho là sẽ giới thiệu công nghệ động cơ mới trên thị trường toàn cầu trong năm tới.

Tuy nhiên, CX-5 sẽ không có phiên bản PHEV. Giám đốc điều hành Mazda Australia Vinesh Bhindi cho biết mẫu xe không cần hệ truyền động này do CX-60 đã đảm nhiệm vai trò cung cấp tùy chọn PHEV trong danh mục sản phẩm của Mazda.

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Mazda CX-5 nói “không” với PHEV, ưu tiên động cơ hybrid mới.

Cách phân bổ này cho thấy Mazda đang định hướng hệ truyền động theo từng nhóm sản phẩm. Các mẫu SUV cỡ lớn sẽ có thêm tùy chọn PHEV, trong khi CX-5 tập trung vào hệ thống hybrid thông thường.

Quyết định của Mazda khá đáng chú ý bởi CX-5 là một trong những mẫu crossover/SUV bán chạy nhất của hãng, trong khi ngày càng nhiều đối thủ bổ sung phiên bản PHEV. Toyota RAV4, một trong những đối thủ của CX-5, hiện cũng có cả hệ truyền động hybrid thông thường và PHEV.

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CX-5 thế hệ mới sẽ được bổ sung hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới, nhưng không phát triển phiên bản Plug-In Hybrids (PHEV).

Việc không phát triển CX-5 PHEV được cho là liên quan tới sự khác biệt về nhu cầu giữa các thị trường. Tại Mỹ, xe hybrid thông thường đang có mức độ phổ biến cao hơn đáng kể so với PHEV.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xe hybrid truyền thống chiếm 16,3% thị phần tại Mỹ trong năm 2026, trong khi xe PHEV chỉ đạt 1,4% trong cùng giai đoạn.

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Với CX-5, Mazda dường như lựa chọn hướng đi đơn giản hơn khi tập trung vào hybrid thông thường, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên nhiều thị trường.

Ở một số thị trường khác, nhu cầu đối với PHEV lại đang tăng. Điều này cho thấy mức độ phù hợp của công nghệ hybrid sạc ngoài phụ thuộc nhiều vào chính sách, nhu cầu và đặc điểm của từng khu vực.

Với CX-5, Mazda dường như lựa chọn hướng đi đơn giản hơn khi tập trung vào hybrid thông thường, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên nhiều thị trường thay vì bổ sung thêm một hệ truyền động PHEV.

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