Xe

Mazda CX-5 lập kỷ lục với 5 triệu xe sau 14 năm có mặt

Mazda CX-5 chính thức vượt mốc 5 triệu xe sau 14 năm, trở thành mẫu SUV đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử Mazda và củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc toàn cầu

Thảo Nguyễn
Video: Mazda CX-5 có gì mà ai cũng lựa chọn?

Mẫu SUV chủ lực Mazda CX-5 vừa xác lập cột mốc 5 triệu xe tính đến cuối năm 2025, bao gồm sản lượng sản xuất và doanh số bán ra toàn cầu. Điều đặc biệt nằm ở tốc độ: chỉ 14 năm kể từ khi ra mắt thương mại, CX-5 đã đạt thành tích mà rất ít mẫu xe của Mazda làm được trong thời gian ngắn như vậy.

Kết quả này giúp CX-5 trở thành mẫu SUV đạt mốc 5 triệu xe nhanh nhất trong lịch sử thương hiệu Mazda, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” doanh số của hãng trên phạm vi toàn cầu.

4.jpg
Mazda CX-5 lập kỷ lục với 5 triệu xe sau 14 năm có mặt.

Với thành tích mới, CX-5 trở thành mẫu xe thứ ba của Mazda chạm ngưỡng 5 triệu xe, đứng chung hàng ngũ với những cái tên đã làm nên lịch sử như dòng 323/Familia/Protegé và Mazda3. Điểm khác biệt là CX-5 đạt được cột mốc này nhanh hơn đáng kể so với các mẫu xe tiền bối.

Ở bảng xếp hạng mọi thời đại của Mazda, 323/Familia/Protegé vẫn giữ vị trí số một với hơn 10 triệu xe trong giai đoạn 1963 - 2003. Mazda3 xếp thứ hai với hơn 6 triệu xe kể từ năm 2003. CX-5 hiện đứng thứ ba, đẩy mẫu roadster huyền thoại Mazda MX-5 xuống vị trí tiếp theo. Những con số này phản ánh rõ xu hướng người tiêu dùng toàn cầu dịch chuyển mạnh sang phân khúc SUV.

3.jpg
CX-5 trở thành mẫu xe thứ ba của Mazda chạm ngưỡng 5 triệu xe, đứng chung hàng ngũ với những cái tên đã làm nên lịch sử như dòng 323/Familia/Protegé và Mazda3.

CX-5 bắt nguồn từ concept Minagi và chính thức ra mắt năm 2011, trở thành mẫu SUV đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo, linh hồn thiết kế của Mazda trong kỷ nguyên mới. Thế hệ thứ hai trình làng năm 2016 tiếp tục mở rộng sức hút, trong khi thế hệ thứ ba được giới thiệu năm 2025 đánh dấu bước tiến về công nghệ và trải nghiệm.

Trong hơn một thập kỷ, CX-5 đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, thường xuyên giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất của Mazda với khoảng cách an toàn so với các sản phẩm khác trong danh mục.

2.jpg
Tại Việt Nam, Mazda CX-5 nhiều năm liền nằm trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường, trở thành lựa chọn quen thuộc ở phân khúc SUV cỡ C.

Bắc Mỹ hiện là thị trường đóng góp lớn nhất cho thành công của CX-5 với hơn 1,9 triệu xe, tương đương gần 40% tổng doanh số toàn cầu, dù Mazda không trực tiếp lắp ráp CX-5 tại Mỹ hay Canada. Trung Quốc theo sau với khoảng 1 triệu xe, châu Âu đạt 820.000 chiếc, Nhật Bản 560.000 xe và Australia khoảng 300.000 chiếc.

Giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng vào phiên bản CX-5 thế hệ mới, dự kiến mở bán tại Việt Nam vào cuối năm nay. Mẫu xe được cho là sẽ nâng cấp mạnh về công nghệ, hệ thống chiếu sáng và trải nghiệm người dùng, qua đó duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục giữ vai trò trụ cột doanh số của Mazda trên toàn cầu.

Sau 14 năm, mốc 5 triệu xe không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho sức bền của một chiến lược sản phẩm đúng đắn, giúp Mazda CX-5 vươn lên thành biểu tượng SUV của thương hiệu Nhật Bản.

#Mazda CX-5 lập kỷ lục với 5 triệu xe #Mazda CX-5 lập kỷ lục bán hàng #Mazda CX-5 bán chạy nhất #Mazda CX-5 tại việt nam #giá xe Mazda CX-5 2026 #Mazda CX-5

