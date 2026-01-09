Hà Nội

Xe

Mazda CX-5 dẫn đầu doanh cố phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam

Mazda CX-5 lập kỷ lục doanh số tháng 12/2025 với gần 2.600 xe bán ra và gần như chắc chắn thống trị phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2026 sắp bán tại Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam tháng cuối năm 2025 chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục của Mazda CX-5. Với doanh số đạt mức kỷ lục 2.596 xe chỉ trong tháng 12, mẫu SUV đến từ Nhật Bản không chỉ thiết lập cột mốc bán hàng cao nhất từ đầu năm mà gần như chốt sổ cuộc đua giành ngôi vương phân khúc SUV hạng C trước các đối thủ nặng ký.

Kết quả bán hàng trong tháng 12 vừa qua cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ của Mazda CX-5 khi vượt xa con số 1.766 xe của tháng 11. Việc cán mốc gần 2.600 xe trong một tháng là minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn của mẫu xe này trong bối cảnh nhu cầu mua sắm xe gầm cao cỡ trung tăng vọt dịp cận Tết.

2-9576.jpg
Mazda CX-5 dẫn đầu doanh cố phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam.

Tính chung cả năm 2025, tổng doanh số cộng dồn của Mazda CX-5 đã vượt ngưỡng 17.000 xe. Thành tích này giúp CX-5 bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory, Hyundai Tucson hay Mitsubishi Destinator, tiếp tục là trụ cột doanh số lớn nhất của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Mazda CX-5 duy trì sức nóng chính là chiến lược giá bán linh hoạt. Trong giai đoạn cuối năm, các đại lý đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi và điều chỉnh giá thực tế thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm. Sự kết hợp giữa thiết kế nịnh mắt, trang bị đầy đủ và mức giá giao dịch hấp dẫn đã tạo nên một rào cản lớn, khiến các đối thủ dù nỗ lực bám đuổi nhưng vẫn khó lòng xoay chuyển cục diện.

3-1168.jpg
Mazda CX-5 2026 dự kiến sẽ chính thức bán tại Việt Nam vào 11/2026.

Dù phiên bản hiện hành vẫn đang thống trị thị trường, Mazda Việt Nam đã bắt đầu rục rịch kế hoạch cho thế hệ kế tiếp. Theo những thông tin mới nhất, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào khoảng tháng 11/2026. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng về cả thiết kế lẫn vận hành.

Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ 2026 là sự xuất hiện của hệ truyền động Hybrid, đáp ứng xu hướng xe xanh đang lên ngôi. Xe được dự đoán sẽ có kích thước lớn hơn đời hiện tại, không gian nội thất sang trọng hơn và mức giá cho phiên bản cao cấp nhất có thể rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản trong một sự kiện trưng bày nội bộ, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu.

