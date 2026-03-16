Omoda & Jaecoo Việt Nam chuẩn bị giới thiệu C5 SHS-H – mẫu SUV hybrid được định vị là một trong những mẫu HEV mạnh mẽ nhất trong phân khúc SUV C-Coupe.

Video: Giới thiệu Omoda C5 SHS-H HEV sắp bán tại Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển mình mạnh mẽ sang các giải pháp năng lượng mới, xe hybrid (HEV) đang trở thành lựa chọn cân bằng giữa xe xăng truyền thống và xe điện thuần.. Công nghệ hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và quãng đường di chuyển dài cho mỗi lần nạp nhiên liệu.

Không giống xe điện thuần, HEV không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc và không cần chờ sạc, trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt của xe xăng trong những hành trình dài. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm di chuyển hàng ngày mà không phải lo lắng về biến động giá nhiên liệu hay sự bất tiện của việc tìm trạm sạc. Chính sự cân bằng giữa hiệu suất, hiệu quả năng lượng và tính tiện dụng đang khiến HEV trở thành giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay của ngành ô tô.

C5 SHS-H – xe hybrid mạnh nhất phân khúc sắp ra mắt Việt Nam

Trong xu hướng đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam chuẩn bị giới thiệu C5 SHS-H – mẫu SUV hybrid được định vị là một trong những mẫu HEV mạnh mẽ nhất trong phân khúc SUV C-Coupe, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3. Mẫu xe được phát triển với mục tiêu mang đến trải nghiệm lái năng động nhưng vẫn tối ưu hiệu quả năng lượng cho người dùng đô thị hiện đại.

Khi hybrid không chỉ là tiết kiệm nhiên liệu

Trong nhiều năm, xe hybrid thường được biết đến với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu nhưng đôi khi bị xem là thiếu cảm giác lái mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ hybrid thế hệ mới đã thay đổi cách nhìn này. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả năng lượng, các hệ thống hybrid hiện đại ngày nay hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, khả năng tăng tốc và mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Sức mạnh của C5 SHS-H đến từ hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

C5 SHS-H được phát triển theo triết lý đó. Mẫu xe không chỉ hướng đến việc tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn mang lại trải nghiệm lái năng động, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị đang tìm kiếm một chiếc SUV vừa tiết kiệm vừa thú vị khi cầm lái.

“Trái tim hybrid” thế hệ mới

Sức mạnh của C5 SHS-H đến từ hệ truyền động hybrid thế hệ mới, bao gồm ba thành phần cốt lõi: động cơ hybrid chuyên dụng, hộp số hybrid DHT và mô-tơ điện hiệu suất cao.

Ở trung tâm của hệ thống là động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ năm, được phát triển riêng cho các dòng xe hybrid. Động cơ này đạt hiệu suất nhiệt lên tới 44,5%, thuộc nhóm cao trong ngành ô tô hiện nay. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu thành công suất vận hành, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống.

Động cơ có công suất tối đa 105 kW và mô-men xoắn 215 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi nhanh trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ giao thông đô thị đông đúc đến các hành trình đường dài.

Kết hợp với động cơ là hộp số hybrid DHT chuyên dụng, đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất truyền động. Hệ thống này đạt hiệu suất lên tới 98,5%, giúp giảm thiểu tổn thất năng lượng trong quá trình truyền động và cho phép xe chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ vận hành. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện diễn ra mượt mà, mang lại cảm giác lái liền mạch.

Mô-tơ điện giúp xe tăng tốc nhanh ngay từ khi khởi động, đồng thời hỗ trợ động cơ xăng khi cần công suất lớn. Hệ thống cũng có khả năng tái tạo năng lượng trong quá trình giảm tốc và phanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nhờ sự phối hợp giữa các thành phần này, C5 SHS-H đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC, cho thấy khả năng cân bằng giữa hiệu suất vận hành và hiệu quả năng lượng – một trong những yếu tố quan trọng của các mẫu hybrid thế hệ mới.

Thiết kế Art in Motion – phong cách thời trang đặc trưng

Bên cạnh công nghệ hybrid, thiết kế cũng là yếu tố giúp C5 SHS-H tạo dấu ấn trong phân khúc. Mẫu xe tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế Art in Motion – triết lý thiết kế đặc trưng của OMODA, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và cảm giác chuyển động.

Các đường nét thân xe được thiết kế theo hướng khí động học, kết hợp với những chi tiết sắc sảo giúp tổng thể chiếc xe trở nên thể thao và năng động hơn. Ngôn ngữ thiết kế này hướng tới nhóm khách hàng trẻ, những người không chỉ coi chiếc xe là phương tiện di chuyển mà còn là cách thể hiện cá tính và phong cách sống.

Với sự kết hợp giữa hệ truyền động hybrid hiệu suất cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế mang phong cách thời trang, C5 SHS-H được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng C.

Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3, mẫu xe hứa hẹn mang đến thêm một hướng tiếp cận mới cho khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV hybrid vừa mạnh mẽ, vừa hiệu quả và phù hợp với phong cách sống hiện đại.