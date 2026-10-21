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Số hóa - Xe

Máy tính bảng đầu tiên của Motorola được bán tại Việt Nam

Motorola Việt Nam vừa hé lộ mẫu tablet đầu tiên Moto Pad 60 Neo sở hữu màn hình 11 inch 2.5K 90 Hz, 4 loa Dolby Atmos, chip Dimensity 6300 và pin 7.040 mAh.

Tuệ Minh

Motorola vừa phát đi thông tin đáng chú ý trên các kênh chính thức của Motorola Vietnam khi hé lộ về việc sắp trình làng mẫu máy tính bảng đầu tiên thuộc dòng Moto Pad tại thị trường trong nước.

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Moto Pad 60 Neo là máy tính bảng đầu tiên của Motorola.

Với tên gọi Moto Pad 60 Neo, thiết bị được định vị là người bạn đồng hành lý tưởng hướng tới trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí hiệu suất cao với sự hỗ trợ của các tính năng AI thông minh.

Gia nhập thị trường với chiến binh đầu tiên

Sự xuất hiện của Moto Pad 60 Neo đánh dấu bước đi quan trọng trong việc mở rộng dải sản phẩm thông minh của Motorola tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, mẫu tablet thế hệ mới này dự kiến sẽ chính thức cập bến thị trường vào cuối tháng này, hứa hẹn mang đến một lựa chọn mới mẻ và đầy cạnh tranh cho người tiêu dùng trong nước.

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Thông tin trên fanpage của Motorola Việt Nam.

Không gian hiển thị là một trong những điểm cộng nổi bật nhất trên Moto Pad 60 Neo khi máy sở hữu màn hình kích thước 11 inch rộng rãi cùng độ phân giải 2.5K sắc nét.

Màn hình này còn hỗ trợ tần số quét mượt mà 90 Hz, giúp từng thao tác cuộn trang lướt web, đọc tài liệu học tập hay xem video chuyển động đều diễn ra trơn tru và êm dịu cho thị giác.

Bên cạnh độ chi tiết cao, màn hình của máy còn đạt chứng nhận danh giá từ tổ chức TÜV Rheinland về khả năng bảo vệ mắt, giảm thiểu tối đa ánh sáng xanh có hại và hiện tượng nhấp nháy màn hình.

Đây là trang bị vô cùng giá trị, đặc biệt hữu ích cho học sinh, sinh viên và người đi làm thường xuyên phải nhìn vào màn hình liên tục trong thời gian dài.

Hiệu năng ổn định từ chip Dimensity 6300

Về sức mạnh phần cứng bên trong, Moto Pad 60 Neo được trang bị vi xử lý 8 nhân MediaTek Dimensity 6300. Con chip này cung cấp hiệu năng xử lý ổn định cho các tác vụ thường nhật, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà các ứng dụng học tập trực tuyến cũng như vận hành các thuật toán AI thông minh phục vụ công việc.

Trải nghiệm thính giác trên máy cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống âm thanh vòm gồm bộ 4 loa ngoài tích hợp công nghệ Dolby Atmos đỉnh cao, mang đến âm trường trung thực, trong trẻo khi học qua bài giảng hoặc thưởng thức phim ảnh.

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Sức mạnh của Moto Pad 60 Neo được cung cấp bởi Chip Dimensity 6300.

Đồng thời, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng bền bỉ 7.040 mAh, đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào để người dùng học tập và giải trí thả ga suốt cả ngày dài mà không lo gián đoạn.

Moto Pad 60 Neo hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên rất sáng giá trong phân khúc máy tính bảng đa năng tại Việt Nam giai đoạn cuối năm.

Thiết bị sở hữu trọn vẹn những yếu tố cần thiết cho một cỗ máy học tập và giải trí hiện đại: màn hình 11 inch 2.5K sắc nét bảo vệ mắt, hệ thống 4 loa Dolby Atmos sống động, hiệu năng mượt mà từ chip Dimensity 6300 cùng viên pin 7.040 mAh bền bỉ.

Mẫu máy này sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, người làm việc văn phòng hoặc các bậc phụ huynh tìm kiếm một thiết bị thông minh đáng tin cậy cho con em mình học tập mỗi ngày.

Video: So sánh cấu hình 2 mẫu tablet đầu tiên của Motorola.
Moto Vietnam/Tech Radar
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