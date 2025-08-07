Máy gia tốc hạt lớn có thể biến chì thành vàng thật?

Theo các nhà khoa học tại Mỹ, các ion chì tạm thời biến thành vàng trước khi trở lại trạng thái vật chất thông thường thông qua máy gia tốc hạt lớn (LHC).
Nhiều người đã để ý đến khoảnh khắc một chàng trai ôm bó hoa lớn trong những hình ảnh được Tammy Phạm đăng tải, cho rằng có thể đây là tình mới của cô nàng.
Khác với hình ảnh cháy hết mình trên sân khấu, "búp bê DJ" Mie vừa khiến người hâm mộ xao xuyến khi hóa thân thành nàng thơ dịu dàng, ngọt ngào.
Phía Huỳnh Anh Tuấn đăng tải một số hình ảnh giấu mặt của nam diễn viên và tiết lộ lý do tài tử chưa muốn lộ diện hoàn toàn.
BMW Speedtop phiên bản đặc biệt giới hạn 70 xe đều đã tìm chủ nhân sau khi được giới thiệu tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 ở Lake Como (Ý).
Biển Hàm Rồng (Huế) với cát vàng, nước xanh và ghềnh đá nâu hoang sơ đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn “chill” trọn vẹn mùa hè.
"Phú bà" Yogurt đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng màn đáp trả cực kỳ "đẳng cấp" khi bị người dùng mạng động chạm đến chuyện tình cảm trong quá khứ.
Trong Chốt đơn, Đỗ Nhật Hà đóng vai phản diện, đối đầu với nhân vật Hoàng Linh. Trước dự án phim ảnh, người đẹp từng tham gia không ít các cuộc thi nhan sắc.
Trong động thái mới nhất, Nga được cho là đã sử dụng tàu không người lái Murena-300 trên biển trong cuộc tấn công vào khu vực Odessa của Ukraine.
Mới đây, bạn thân TikToker Xuân Ca là Quỳnh Như đánh dấu tuổi 24 bằng một bộ ảnh nóng bỏng.
Nghiên cứu mới từ MIT cho thấy việc lạm dụng ChatGPT khiến hoạt động não suy giảm, cảnh báo nguy cơ mất khả năng tư duy độc lập ở người dùng.
Màn khoe dáng cực "cháy" trên xe ô tô mới đây của Du Uyên nhận về nhiều sự chú ý của người hâm mộ.
Người mẫu Chúng Huyền Thanh - học trò Hồ Ngọc Hà sở hữu làn da nâu, vóc dáng quyến rũ sau 2 lần sinh nở.
Đúng chuẩn mẹ 1 con trông mòn con mắt, mỗi lần xuất hiện tại các bãi biển hay bể bơi, Huyền 2k4 đều hút trọn sự chú ý với gu ăn mặc cực "slay".
Từ Tây Thi đến Dương Quý Phi, nhan sắc thật của 10 đại mỹ nhân Trung Hoa khi được AI phục dựng khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.
Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận Thất diệp nhất chi hoa sinh - loài trong Sách đỏ Việt Nam - sinh trưởng trong lâm phần do đơn vị này quản lý.
Suốt 5 năm liên tiếp từ 2025 - 20230, 3 con giáp này nổi bật nhất về tài lộc và khả năng làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền.
Nữ ca sĩ Lệ Quyên sở hữu khối tài sản "khủng", "nắm tay đi muôn nơi" với Lâm Bảo Châu trong 5 năm qua.
Mới đây, Kim Lim công khai việc có thêm con thứ hai song không tiết lộ về cha đứa bé.
Ford Việt Nam đã chính thức chốt lịch ra mắt Territory 2025 bản nâng cấp vào ngày 15/8 tới. Tuy nhiên trước ngày ra mắt, mẫu xe này đã lộ diện tại đại lý.
Trung Quốc đã bắt tay vào việc tìm cách vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh toàn cầu Starlink do SpaceX tạo ra trong những trường hợp có xung đột trực tiếp.