Chính trị

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 9 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 9 Ủy viên thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Hải Ninh

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương có 9 người.

76.png

Danh sách 9 đồng chí thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

6. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

7. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

8. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

9. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

