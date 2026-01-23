Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 9 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.