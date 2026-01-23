Hà Nội

Chính trị

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIV.

Thiên Tuấn

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

chu-tich-mttqvn-hoai20260122205611.jpg

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965.

- Quê quán: Tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ)

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/1/1991; Ngày chính thức: 19/1/1992

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

8/1988 - 6/1995: Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định;

7/1995 - 12/1996: Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà;

1/1997 - 10/1998: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam;

10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam;

12/2000 - 4/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam;

5/2004 - 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam;

2/2006 - 9/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 4.2006, được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

9/2008 - 3/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

4/2009 - 2/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

2/2011 - 4/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015;

5/2018 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

1/2021: Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tại Hội nghị lần thứ nhất, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII;

2/2021 - 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (Chờ phân công công tác);

5/4/2021 đến 7/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội Khóa XV (Tháng 6.2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Tháng 5/2024, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII;

7/2024 đến 10/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô;

4/11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương;

Ngày 7/11/2025: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 22/1/2026: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được Đại hội XIV của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

