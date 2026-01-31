Mảnh sừng hươu trang trí từ Thời kỳ Đồ Đá Giữa hé lộ bí ẩn cổ đại

Hà Nội

Kho tri thức

Lịch sử hấp dẫn của một mảnh sừng hươu được trang trí từ Thời Kỳ Đồ Đá Giữa bất ngờ được các chuyên gia tiết lộ.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Một nghiên cứu khảo cổ học gần đây ở Thụy Điển đã hé lộ một phát hiện thú vị, minh họa cho việc tái sử dụng công cụ trong Thời Kỳ Đồ Đá Giữa. Ảnh: @Lars Larsson.
Đó là một mảnh sừng hươu được trang trí công phu được tìm thấy tại địa điểm Strandvägen ở vùng trung nam của đất nước, ban đầu là một phần của chiếc rìu nghi lễ và sau đó nó đã được biến đổi thành một chiếc lao trước khi được cố ý chôn xuống lòng sông. Ảnh: @Lars Larsson.
Mảnh hiện vật được đề cập có chiều dài 10,7 cm, chiều rộng 2,1 cm và độ dày 1,1 cm, được làm từ sừng hươu đỏ. Ảnh: @Lars Larsson.
Phân tích định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ đã xác định niên đại của nó vào khoảng năm 5.500 Trước Công Nguyên, thuộc thời kỳ Hậu Đồ Đá Giữa. Ảnh: @Lars Larsson.
Các nghiên cứu chi tiết về mảnh vỡ này đã tiết lộ rằng, ban đầu nó là một phần của chiếc rìu được trang trí, có lẽ mang tính chất nghi lễ. Ảnh: @Lars Larsson.
Hoa văn ban đầu gồm các dải chéo với những đường khắc tinh xảo, nhưng sau đó đã bị loại bỏ bằng cách đánh bóng và thay thế bằng một thiết kế mới. Hoa văn mới được tạo ra bằng nhiều dụng cụ cắt gọt, có các dải dọc với những đường xiên mảnh được sắp xếp thành ba khu vực riêng biệt. Ảnh: @Lars Larsson.
Một trong những phát hiện thú vị nhất là dường như việc trang trí được thực hiện bởi nhiều hơn một người. Phần trên của vật thể thể hiện một hoa văn trang trí đối xứng và có cấu trúc, trong khi phần giữa và phần dưới có thiết kế ít đồng nhất hơn, cho thấy sự tham gia của nhiều cá nhân với các trình độ kỹ năng khác nhau. Ảnh: @Lars Larsson.
Sau khi hoàn thành chức năng ban đầu, chiếc rìu bị vỡ thành nhiều mảnh và được tái sử dụng như một phần của công cụ khác, có thể là một chiếc lao. Người ta đã tìm thấy dấu hiệu hao mòn và sửa đổi trên các cạnh, cũng như bằng chứng về việc tiếp xúc với không khí trước khi nó bị chôn vùi lần cuối cùng dưới sông. Ảnh: @Lars Larsson.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
