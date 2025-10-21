Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẫn Tiên với loạt khoảnh khắc ‘mùa hè bất tận’ cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Mẫn Tiên với loạt khoảnh khắc ‘mùa hè bất tận’ cuốn hút

Mới đây, Mẫn Tiên đã chiêu đãi người xem chuỗi ảnh "mùa hè bất tận" cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và gu thời trang nghỉ dưỡng tinh tế.

Trầm Phương
Là một trong những gương mặt hot girl đời đầu của Hà thành, Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) luôn giữ được sức hút với cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ cùng phong cách sống tích cực. (Ảnh: IGNV)
Là một trong những gương mặt hot girl đời đầu của Hà thành, Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) luôn giữ được sức hút với cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ cùng phong cách sống tích cực. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Mẫn Tiên xuất hiện giữa không gian xanh mướt của cỏ cây, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Cô chọn cho mình trang phục nhẹ nhàng với chiếc váy hai dây màu xanh mint xinh xắn, mát mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Mẫn Tiên xuất hiện giữa không gian xanh mướt của cỏ cây, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Cô chọn cho mình trang phục nhẹ nhàng với chiếc váy hai dây màu xanh mint xinh xắn, mát mắt. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc ngồi thư giãn trên bãi cỏ, tươi cười rạng rỡ dưới bóng dừa hay bước đi trên con đường đá lát giữa hai hàng cọ, Mẫn Tiên đều toát lên vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên và vô cùng thoải mái. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc ngồi thư giãn trên bãi cỏ, tươi cười rạng rỡ dưới bóng dừa hay bước đi trên con đường đá lát giữa hai hàng cọ, Mẫn Tiên đều toát lên vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên và vô cùng thoải mái. (Ảnh: IGNV)
Những tấm hình này đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của một kỳ nghỉ dưỡng đích thực, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên và quên đi mọi muộn phiền. (Ảnh: IGNV)
Những tấm hình này đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của một kỳ nghỉ dưỡng đích thực, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên và quên đi mọi muộn phiền. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục dạo phố hay nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, Mẫn Tiên còn tự tin khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ trong những bộ áo tắm. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục dạo phố hay nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, Mẫn Tiên còn tự tin khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ trong những bộ áo tắm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện áo tắm hai dây kết hợp với chiếc khăn bandana thắt ngang hông, tạo điểm nhấn cá tính và năng động khi tạo dáng bên những chiếc phao bơi khổng lồ.(Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện áo tắm hai dây kết hợp với chiếc khăn bandana thắt ngang hông, tạo điểm nhấn cá tính và năng động khi tạo dáng bên những chiếc phao bơi khổng lồ.(Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời của Mẫn Tiên trong những khoảnh khắc này chứng minh dù đã là "mẹ bỉm sữa", cô vẫn giữ được sự trẻ trung, tràn đầy sức sống và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời của Mẫn Tiên trong những khoảnh khắc này chứng minh dù đã là "mẹ bỉm sữa", cô vẫn giữ được sự trẻ trung, tràn đầy sức sống và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Tiên từ trước đến nay luôn được yêu mến bởi cô sở hữu nguồn năng lượng tích cực, nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc, từng thước phim. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Tiên từ trước đến nay luôn được yêu mến bởi cô sở hữu nguồn năng lượng tích cực, nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc, từng thước phim. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng được mệnh danh là hot girl du học sinh. Trở về từ Nhật Bản, Mẫn Tiên theo đuổi con đường người mẫu ảnh, blogger thời trang và kinh doanh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng được mệnh danh là hot girl du học sinh. Trở về từ Nhật Bản, Mẫn Tiên theo đuổi con đường người mẫu ảnh, blogger thời trang và kinh doanh. (Ảnh: IGNV)
Dù hiện tại đã là mẹ một con và tập trung xây dựng gia đình nhỏ bên cạnh rapper Key, Mẫn Tiên vẫn không quên dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp lung linh đến người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù hiện tại đã là mẹ một con và tập trung xây dựng gia đình nhỏ bên cạnh rapper Key, Mẫn Tiên vẫn không quên dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp lung linh đến người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mẫn Tiên #mùa hè #hot girl #nghỉ dưỡng #vóc dáng #ảnh đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT