Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mận hồng 200.000 đồng/kg hút khách ngon cỡ nào?

Kinh doanh - Địa ốc

Nhờ chất lượng vượt trội, mận hồng MST Sóc Trăng được nhiều khách hàng săn lùng và mang lại thu nhập cao cho nhà vườn. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mận hồng MST (quả roi) viết tắt của “Mận Sóc Trăng”, là giống mận mới được tuyển chọn trong quá trình trồng giống đột biến. Ảnh: FB Thanh Thảo
Mận hồng MST được xem là dòng sản phẩm chất lượng cao, giá cũng cao hơn các loại mận truyền thống. Ảnh: FB Nhung Phạm
Trên thị trường, mận hồng MST được phân thành nhiều loại. Loại cao cấp nhất (3-4 trái/kg) giá có thể tới 200.000 đồng/kg. Ảnh: FB Nhung Phạm
Tuy nhiên, mận hồng MST cao cấp ít được bày bán tại chợ vì trái to, cứng, dễ dập khi va chạm hoặc gặp nắng nóng. Ảnh: FB Thanh Vân
Trong khi đó, loại nhỏ hơn kích cỡ 5-6 trái/kg, giá dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: FB Thanh Vân
Dù giá cao song mận hồng MST vẫn khá hút khách. Có tiểu thương bán hết 50kg mận MST các loại chỉ trong một buổi chiều. Ảnh: FB Thanh Vân
Mận MST thường có màu hồng khi còn non và chuyển sang đỏ đậm khi chín. Ảnh: FB Thanh Vân
Thịt quả màu trắng xanh, rất chắc, đặc ruột và ít hạt. Ảnh: FB Thanh Thảo
Mận MST Sóc Trăng có vị ngọt thanh đậm đà, giòn tan. Ảnh: FB Mi Ly Eyelash
Theo các tiểu thương, sự khan hiếm và chất lượng được quảng bá vượt trội khiến mận MST Sóc Trăng hút khách. Ảnh: FB Tú Phương
Nhiều người tiêu dùng cho biết sẵn sàng chi tiền chỉ để thưởng thức mận MST Sóc Trăng. Ảnh: FB Lê Khởi
Video: Nghề gõ sầu riêng hái ra tiền. Nguồn: VTV24
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT