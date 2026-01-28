Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại quả "tốt nhất thế giới" có ở Việt Nam, 200.000 đồng/kg

Kinh doanh

Loại quả "tốt nhất thế giới" có ở Việt Nam, 200.000 đồng/kg

Được đánh giá là một trong những loại quả "tốt nhất thế giới", óc chó trồng nhiều nhiều tại Sa Pa, Lào Cai, có giá bán lên tới 200.000 đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chuyên trang ẩm thực của Anh từng đăng tải danh sách 10 loại hạt tốt nhất thế giới, trong đó có hạt óc chó - loại hạt quen thuộc ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Chuyên trang ẩm thực của Anh từng đăng tải danh sách 10 loại hạt tốt nhất thế giới, trong đó có hạt óc chó - loại hạt quen thuộc ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Óc chó phổ biến ở Trung Đông, châu Âu và Mỹ. Ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt là vùng núi Sa Pa, Lai Châu, Cao Bằng, óc chó mọc tự nhiên. Ảnh: Internet
Óc chó phổ biến ở Trung Đông, châu Âu và Mỹ. Ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt là vùng núi Sa Pa, Lai Châu, Cao Bằng, óc chó mọc tự nhiên. Ảnh: Internet
Mọc hoang dại, loại cây này còn được gọi là óc chó rừng nhưng chất lượng không thua kém óc chó xuất xứ từ nước ngoài. Ảnh: Đặc sản Tây Bắc
Mọc hoang dại, loại cây này còn được gọi là óc chó rừng nhưng chất lượng không thua kém óc chó xuất xứ từ nước ngoài. Ảnh: Đặc sản Tây Bắc
Cây óc chó rừng cao vài chục mét, thân thẳng, tán rộng. Lá cây to, dài khoảng 40cm, xanh đậm và mịn. Ảnh: Internet
Cây óc chó rừng cao vài chục mét, thân thẳng, tán rộng. Lá cây to, dài khoảng 40cm, xanh đậm và mịn. Ảnh: Internet
Xưa kia, bà con vùng cao chỉ coi óc chó là loại cây rừng bình thường, quả chín rụng đầy gốc, ít ai thu hái. Ảnh: Internet
Xưa kia, bà con vùng cao chỉ coi óc chó là loại cây rừng bình thường, quả chín rụng đầy gốc, ít ai thu hái. Ảnh: Internet
Nhưng hiện nay, óc chó rừng được ưa chuộng. Tại Sa Pa, mùa óc chó bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Lúc này, bà con vào rừng hái quả đem bán cho thương lái. Ảnh: Internet
Nhưng hiện nay, óc chó rừng được ưa chuộng. Tại Sa Pa, mùa óc chó bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Lúc này, bà con vào rừng hái quả đem bán cho thương lái. Ảnh: Internet
Giá óc chó tươi tại chỗ chỉ vài chục nghìn đồng. Về thành phố, mức giá có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Ảnh: Internet
Giá óc chó tươi tại chỗ chỉ vài chục nghìn đồng. Về thành phố, mức giá có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Ảnh: Internet
Sau khi tách vỏ, sấy khô, hạt óc chó rừng có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Sau khi tách vỏ, sấy khô, hạt óc chó rừng có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Quả óc chó rừng Việt Nam nhỏ hơn óc chó nhập khẩu, vỏ dày hơn và phần nhân cũng không quá lớn. Ảnh: Facebook
Quả óc chó rừng Việt Nam nhỏ hơn óc chó nhập khẩu, vỏ dày hơn và phần nhân cũng không quá lớn. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, óc chó rừng được đánh giá cao về hương vị tự nhiên, béo bùi. Hạt óc chó có thể ăn trực tiếp, rang muối, tẩm gia vị hoặc dùng làm sữa hạt. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, óc chó rừng được đánh giá cao về hương vị tự nhiên, béo bùi. Hạt óc chó có thể ăn trực tiếp, rang muối, tẩm gia vị hoặc dùng làm sữa hạt. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Óc chó rừng Việt Nam #Giá trị dinh dưỡng hạt óc chó #Nông sản vùng Tây Bắc #Phương thức chế biến óc chó #Thị trường và giá bán #quả óc chó

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT