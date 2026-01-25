Hà Nội

Loại quả 'tốt nhất thế giới' trồng ở Việt Nam, được lùng mua dịp Tết

Kinh doanh

Loại quả 'tốt nhất thế giới' trồng ở Việt Nam, được lùng mua dịp Tết

Từ loài cây mọc hoang dại, ít được chú ý, táo gió Phan Rang trở thành đặc sản đắt khách mỗi dịp Tết nhờ hương vị giòn ngọt dễ ăn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Táo gió là đặc sản nổi tiếng của vùng đất Phan Rang (Khánh Hòa). Loại quả này nằm trong danh sách "20 trái cây tốt nhất" do một chuyên trang ẩm thực tại Anh công bố. Ảnh: Viefarm
Táo gió Phan Rang nổi tiếng với vị giòn ngọt, mát lành và giàu dinh dưỡng. Ảnh: Lalago
Vùng đất Phan Rang nhiều nắng, nhiều gió, lượng mưa thấp và đất pha cát thoát nước tốt tưởng như khắc nghiệt nhưng lại tạo điều kiện lý tưởng để cây táo sinh trưởng khỏe mạnh. Ảnh: Internet
So với nhiều giống táo khác trên thị trường, táo gió nổi bật với kích thước vừa, dáng bầu dục, vỏ mỏng, màu xanh nhạt và ngả vàng khi chín. Ảnh: Đặc sản Việt
Táo gió Phan Rang có vị giòn rụm, ngọt thanh, mọng nước, nhưng không bị xốp. Ảnh: Internet
Nhờ vậy, táo gió Phan Rang được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trong dịp Tết khi nhu cầu giải nhiệt, thanh mát lên cao. Ảnh: Viefarm
Trước kia, táo gió mọc tự nhiên ven làng, ven ruộng. Khi giá trị kinh tế của loại táo này tăng cao, người dân địa phương đưa táo gió vào trồng tập trung. Ảnh: Lalago
Sau khoảng 10 - 12 tháng trồng, táo gió cho thu hoạch lứa đầu tiên. Từ khi cây ra hoa đến lúc hái quả mất 2 - 3 tháng. Ảnh: Lalago
Ưu điểm của táo gió là thu hoạch quanh năm, vụ chính thường trong khoảng tháng 11 - 12 dương lịch, dịp cận Tết. Ảnh: Ninh Thuận Review
Trên thị trường, táo gió có giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, tùy kích thước và mùa vụ. Ảnh: Internet
#Đặc sản Táo gió Phan Rang #Nông nghiệp vùng đất nắng gió #Lợi ích sức khỏe của trái cây #Thị trường trái cây Tết #Quy trình trồng và thu hoạch #táo gió

