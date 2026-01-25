Loại quả 'tốt nhất thế giới' trồng ở Việt Nam, được lùng mua dịp Tết

Từ loài cây mọc hoang dại, ít được chú ý, táo gió Phan Rang trở thành đặc sản đắt khách mỗi dịp Tết nhờ hương vị giòn ngọt dễ ăn.
VĐV golf người Trung Quốc Muni He chính thức đính hôn với tay đua Formula 1 Alex Albon sau nhiều năm gắn bó.
Khi đêm xuống, TP HCM trở nên sôi động với vô vàn quán ăn vặt vỉa hè, nơi thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa cảm nhận nhịp sống của thành phố không ngủ.
Con hẻm sân vườn giống như mạch máu xanh nối liền với lõi của ngôi nhà, giúp kết nối tự nhiên giữa con người với thiên nhiên, dù diện tích đất rất hẹp.
Mè đen giàu vitamin E, kẽm, sắt và chất béo lành mạnh, giúp nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ giảm rụng và kích thích tóc mọc khỏe nếu dùng đúng cách.
Cầu thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt gây chú ý với chuyện tình kín tiếng bên bạn gái xinh đẹp.
Theo tử vi, có 3 con giáp bước vào giai đoạn “được nâng đỡ rõ rệt” trong năm 2026, giúp gia đình hưởng lộc, tăng thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Một người dò kim loại ở Anh đã bất ngờ tìm thấy một hiện vật quý hiếm. Đó là bức tượng nhỏ La Mã bằng đồng có niên đại khoảng 1.800 tuổi.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc đến thăm biệt thự vườn của diễn viên Lê Giang.
Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, con gái Đàm Thu Trang còn ngoan ngoãn. Mới đây, cô nhóc cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Phát hiện công trình kiến trúc Thời Kỳ Đồ Đá Mới, nó cũng là bằng chứng về việc sử dụng nước khoáng nóng đã có từ thời tiền sử.
Jeholopterus là một trong những loài bò sát bay cổ đại kỳ lạ nhất, giúp hé lộ bức tranh đa dạng của bầu trời kỷ Jura.
Ẩn mình giữa sông nước và rừng dừa xanh mát, làng Cẩm Thanh mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, đưa du khách lạc vào miền Tây thu nhỏ bên phố cổ Hội An.
Nhờ một lỗi hệ thống hiếm gặp của Amazon, một game thủ bất ngờ nhận miễn phí card đồ họa RTX 5080 đắt đỏ dù đã hủy đơn và được hoàn tiền.
Hyundai Motor UK, công ty con tại địa phương của nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, đã công bố đầy đủ thông tin về giá cả và thông số kỹ thuật của Hyundai Ioniq 6 N.
Quân đội Nga đã đẩy lùi hàng chục cuộc phản công của quân Ukraine vào Pokrovsk và chiến dịch chuyển sang giai đoạn tấn công mới.
Nữ diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch Hàn Quốc mùa đông.
Giữa bất ổn địa chính trị, vàng liên tục lập đỉnh còn Bitcoin lao dốc mạnh, phơi bày khoảng cách giữa “vàng số” và một tài sản đầu cơ rủi ro cao.
Dù chưa có cơ hội ra sân tại VCK U23 châu Á, thủ môn Huo Shenping của U23 Trung Quốc, vẫn thu hút truyền thông nhờ nhan sắc chuẩn hot boy.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Kayla đăng tải loạt ảnh bên bạn trai - diễn viên Liên Bỉnh Phát tại một sự kiện, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi Misthy tung loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi trong không gian kiến trúc cổ điển.