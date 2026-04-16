Lý giải doanh số khủng của “tân binh” VinFast VF MPV 7 trên đường đua MPV

Giải mã sức hút của VinFast VF MPV 7: “Cân đẹp” cả gia đình 3 thế hệ, kinh tế ăn đứt xe xăng.

Dù mới gia nhập đường đua xe đa dụng (MPV) chưa lâu, VinFast VF MPV 7 đã nhanh chóng xác lập vị thế khi nằm trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt trong tháng 3/2026. Bước sang tháng 4, mẫu xe này tiếp tục trở thành tâm điểm khi người dùng tranh thủ “chốt đơn” trước kỳ nghỉ lễ dài ngày để tận hưởng loạt ưu đãi đặc quyền từ hãng xe Việt.

“Tân binh” chinh phục nhóm khách hàng gia đình

Vốn đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ để phục vụ gia đình, anh Thanh Duy (Hà Nội) vừa quyết định đặt cọc VinFast VF MPV 7 vào đầu tháng 4. “Gia đình tôi có 2 cháu, cộng thêm ông bà nữa nên xe 7 chỗ là ưu tiên hàng đầu. Chốt xe sớm để cả nhà kịp đi chơi dịp lễ 30/4 sắp tới”, anh chia sẻ.

Anh Duy là một trong số những khách hàng đã bị thuyết phục bởi VF MPV 7, chỉ vài tháng sau khi mẫu xe này chính thức ra mắt thị trường Việt. Riêng trong tháng 3/2026, “tân binh” này đã ghi nhận doanh số ấn tượng 2.521 xe tới tay khách hàng, đạt mức tăng trưởng 116% so với tháng trước. Xét trên tổng quan toàn thị trường, VF MPV 7 lọt top 5 xe bán chạy nhất, chỉ xếp sau các dòng xe cùng “họ Vin”.

Thành tích chào sân của VF MPV 7 được lý giải trước hết bởi giá trị sử dụng thực tế và chất lượng sản phẩm đáp ứng trúng nhu cầu của các gia đình Việt. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, xe mang lại không gian nội thất rộng rãi cho cả 3 hàng ghế, một yếu tố “sống còn” đối với dòng xe MPV.

Điểm khiến anh Duy hài lòng nhất là những đặc tính ưu việt của xe điện mà các dòng xe xăng cùng phân khúc khó lòng có được. “Nhà tôi từng trải nghiệm Limo Green, cũng là xe điện của VinFast, nên rất thích cảm giác vận hành êm ái, không mùi xăng dầu và khói bụi. Đặc biệt, VF MPV 7 còn được trang bị hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5, nên tôi hoàn toàn an tâm về sức khỏe cho cả nhà trong những chuyến đi xa”, anh phân tích.

Anh nhận xét đây là một mẫu xe gia đình lý tưởng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu Việt, mẫu xe này còn đi kèm mâm hợp kim 19 inch khỏe khoắn, cần số được thiết kế đặt sau vô lăng, màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Tối ưu chi phí nhờ loạt đặc quyền “trăm triệu”

Nhiều người dùng nhận định, chính sách giá và chi phí vận hành tiết kiệm cũng là “đòn bẩy” quan trọng để xuống tiền mua VF MPV 7. Theo anh Lê Khánh, một chủ xe vừa đổi từ chiếc sedan xăng sang VF MPV 7, mức giá niêm yết 819 triệu đồng là con số cạnh tranh nếu so với một mẫu xe chạy xăng như Toyota Innova Cross 2.0V (825 triệu đồng). Thế nhưng, VF MPV 7 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ, chưa kể có nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất bắt mắt, anh Khánh bổ sung.

Đặc biệt, trong tháng 4 này, khách hàng mua xe điện VinFast đang được hưởng lợi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với ưu đãi trực tiếp 6% giá xe. Thêm vào đó là chương trình hỗ trợ cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức giảm 3% kéo dài đến hết ngày 30/04/2026. Cộng dồn hai chính sách, người dùng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể ngay tại thời điểm mua.

Hơn thế nữa, VinFast hiện đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/02/2029 (tối đa 10 lần/tháng). “Nếu mua xe lúc này, gia đình tôi không mất tiền chi phí di chuyển trong suốt 3 năm tới. Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng rẻ hơn hẳn xe xăng. Đây thực sự là một món hời về lâu dài”, anh Khánh kết luận.

Với chính sách bảo hành xe lên tới 7 năm và bảo hành pin 8 năm, VinFast VF MPV 7 không chỉ là một lựa chọn kinh tế mà còn mang lại sự an tâm cho các gia đình trên các chuyến đi xa. Mẫu xe này bởi thế được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh số trong các tháng tới khi mùa du lịch bắt đầu.

#Chiến lược marketing xe điện VinFast #Doanh số ấn tượng của VinFast VF MPV 7 #Lợi ích của xe điện trong gia đình Việt #Chính sách ưu đãi và hỗ trợ mua xe #Thiết kế và tính năng xe gia đình 7 chỗ #Tiết kiệm chi phí vận hành xe điện

TAXI LAVI chuyển đổi toàn bộ sang xe điện VINFAST-tham gia mạng lưới XANH GSM

Theo thỏa thuận hợp tác,Taxi Lavi sẽ đầu tư và đưa vào vận hành 2.000 xe ô tô điện VinFast, bao gồm các dòng Minio Green, Herio Green,VF 5,Limo Green và EC Van.

Ngày 15/04/2026 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa (Taxi Lavi) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thay thế toàn bộ dàn xe Taxi Lavi hiện hữu bằng 2.000 ô tô điện VinFast, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động truyền thống sang nền tảng công nghệ vận tải xanh do GSM tư vấn và hỗ trợ.

Lộ trình triển khai dự kiến được thực hiện tại các thị trường trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng, hướng tới thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện điện.

Chủ xe cho rằng VinFast VF 6 là "món hời" ngay từ thời điểm lăn bánh

Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cùng loạt ưu đãi thiết thực trong tháng 4/2026.

“Nhẹ đầu” chi phí, giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết

Ngay khi bắt đầu tìm kiếm một mẫu xe gia đình trong phân khúc B-SUV, anh Lê Hoàng (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Nghệ An) đã nhanh chóng nghiêng về VinFast VF 6 nhờ lợi thế chi phí rõ rệt.

"Em út" Amio của gia đình xe máy điện VinFast: Ngoại hình cá tính, an toàn vượt trội

Mẫu xe máy điện “em út” trong dải sản phẩm của VinFast có tên Amio xuất hiện và trở thành một giải pháp di chuyển linh hoạt cho không gian nội đô.

Thiết kế phá cách, tích hợp bàn đạp tiện lợi

Được giới thiệu từ giữa tháng 1, mẫu xe máy điện VinFast Amio nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ phong cách trẻ trung, tối giản và phù hợp với nhịp sống năng động. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng xoay trở. Phần yếm trước tạo điểm nhấn với mảng nhựa màu đen kích thước lớn ở trung tâm.

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh đó, Quỹ VinFuture phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) triển khai dự án AI dự báo sớm, tích hợp đa công nghệ, tạo nên “lá chắn số” giúp nông dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.