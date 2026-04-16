Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

TAXI LAVI chuyển đổi toàn bộ sang xe điện VINFAST-tham gia mạng lưới XANH GSM

Theo thỏa thuận hợp tác,Taxi Lavi sẽ đầu tư và đưa vào vận hành 2.000 xe ô tô điện VinFast, bao gồm các dòng Minio Green, Herio Green,VF 5,Limo Green và EC Van.

PV

Ngày 15/04/2026 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa (Taxi Lavi) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thay thế toàn bộ dàn xe Taxi Lavi hiện hữu bằng 2.000 ô tô điện VinFast, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động truyền thống sang nền tảng công nghệ vận tải xanh do GSM tư vấn và hỗ trợ.

Lộ trình triển khai dự kiến được thực hiện tại các thị trường trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng, hướng tới thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện điện.

Song song với việc chuyển đổi phương tiện, các bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái vận hành đồng bộ, bao gồm hạ tầng sạc do V-Green phát triển và hệ thống xưởng dịch vụ chuyên biệt, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và nền tảng vận hành ổn định cho đội xe quy mô lớn.

Thỏa thuận được ký kết và triển khai trong bối cảnh ngành vận tải Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh mạnh mẽ, với yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành. Việc kết hợp giữa phương tiện điện VinFast, hạ tầng sạc nhanh V-Green và nền tảng vận hành Green SM góp phần hình thành mô hình vận tải thuần điện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tài xế chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường theo lộ trình rõ ràng.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi sang đội xe thuần điện của Taxi Lavi sẽ được GSM đồng hành, tư vấn và hỗ trợ triển khai, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trơn tru và nâng cao hiệu quả vận hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa cho biết: “Lễ ký kết hôm nay đánh dấu bước triển khai cụ thể trong lộ trình điện hóa toàn bộ đội xe của chúng tôi. Thông qua đó, doanh nghiệp hướng tới xây dựng một mô hình vận tải vận hành hiệu quả, bền vững, đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tài xế và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng”.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu chia sẻ: “Di chuyển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn. GSM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng vận hành đồng bộ tại các thị trường”.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện mô hình vận tải thuần điện quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Hiện nay, ngoài đội xe cơ hữu vận hành dưới thương hiệu Green SM, GSM cũng đang đồng hành và hỗ trợ gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt trên cả nước chuyển đổi sang xe điện nhằm thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam./.

Doanh nghiệp

XANH SM đổi tên thành GREEN SM - đồng bộ nhận diện thương hiệu trên toàn cầu

Ngày 13/04/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM.

Việc đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, tạo trải nghiệm liền mạch, quen thuộc cho người dùng khi di chuyển tại các quốc gia. Hoạt động này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm mở rộng hệ sinh thái ra toàn cầu, kết nối xuyên quốc gia và cũng là cột mốc ý nghĩa đánh dấu 3 năm chính thức đi vào hoạt động của GSM.

Doanh nghiệp

Xanh SM đảm bảo thu nhập tới 15 triệu đồng/tháng cho tài xế Bike

Với chính sách đảm bảo thu nhập cho tài xế lên tới 15 triệu đồng mỗi tháng, Xanh SM cam kết phân bổ cuốc đều mỗi ngày và sẽ bù 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu.

Chính sách hấp dẫn này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng tài xế công nghệ trong bối cảnh chi phí vận hành xe xăng biến động khiến thu nhập ngày càng bấp bênh.

Doanh nghiệp

GSM miễn phí thuế ,đổi pin 3 năm cho tài xế XANH SM BIKE

Hà Nội, ngày 26/03/2026 - Công ty GSM công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện.

Đây là chính sách khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài xế nhanh chóng chuyển đổi sang xe máy điện, góp phần giảm thiểu áp lực nhiên liệu trong bối cảnh thị trường xăng dầu diễn biến khó lường.

Chính sách miễn phí thuê và đổi pin với ưu đãi vượt trội được GSM triển khai nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng tài xế hai bánh trên toàn quốc. Theo đó, tất cả khách hàng đã hoặc sẽ mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast từ nay đến hết ngày 30/06/2026 và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn.

Đọc nhiều nhất

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh đó, Quỹ VinFuture phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) triển khai dự án AI dự báo sớm, tích hợp đa công nghệ, tạo nên “lá chắn số” giúp nông dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

