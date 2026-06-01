Bùng nổ với pháo hoa hàng tuần, Vũng Tàu thành “toạ độ chơi đêm” siêu hot

Đặc biệt, chính sách ưu đãi vé linh hoạt và combo đêm hấp dẫn tiếp tục hứa hẹn Vũng Tàu sẽ trở thành tọa độ vui chơi hot bậc nhất tại Nam bộ hè này.

Đông đảo du khách xem pháo hoa tại Công viên nước Vũng Tàu

Mua 1 vé, chơi 3 lần

Ngay những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm nay, Công viên nước Vũng Tàu đã trở thành tâm điểm vui chơi và giải nhiệt tại Nam bộ. Theo ghi nhận từ Sun World Vung Tau, ngày 30/5, hàng nghìn du khách đã đến vui chơi tại các đường trượt nước đạt kỷ lục thế giới, tham gia trải nghiệm combo đêm với tiệc ẩm thực, không gian âm nhạc sôi động và màn trình diễn pháo hoa ấn tượng.

“Công viên nước Vũng Tàu thực sự là một điểm đến quá hấp dẫn để giải nhiệt trong hè này. Hải sản tươi ngon, bia Đức mát lạnh, các màn biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa sôi động. Chắc chắn tôi và gia đình sẽ còn quay trở lại nhiều lần trong hè này.” - Anh Phạm Khoa (TP.HCM) chia sẻ.

Du khách giải nhiệt với bia Đức mát lạnh

Để tạo điều kiện cho du khách vui chơi tại đây trong dịp hè này, Sun World Vung Tàu giới thiệu chính sách vé ưu đãi hấp dẫn “Một lần chi tiền, chơi 3 lần liền”. Theo đó, du khách có thể sử dụng vé tối đa 03 lần trong thời gian hiệu lực của vé thay vì chỉ 01 lần như trước đây. Trong khi đó, vé Combo Công viên nước & Buffet cho phép vui chơi công viên nước 03 lần và sử dụng 01 suất buffet trong suốt thời gian áp dụng. Suất buffet được sử dụng linh hoạt, không bắt buộc dùng ngay trong ngày đầu tiên.

Buffet tối với nhiều món ăn hấp dẫn

Chính sách này được áp dụng cho nhiều dòng vé khác nhau nhằm phù hợp với nhu cầu vui chơi đa dạng của du khách. Cụ thể, chính sách áp dụng linh hoạt cho cả vé trong tuần (sử dụng 3 lần từ ngày thứ 2 – thứ 6), cuối tuần (sử dụng 3 lần tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần và Lễ) và vé sau 16h00 cuối tuần và lễ (sử dụng 3 lần vào tất cả các khung giờ ngày thường và sau 16h00 đối với cuối tuần & Lễ), giúp bạn tối ưu chi phí và chủ động thời gian vui chơi tối đa.

Combo đêm siêu chill

Song song với chính sách vé mới, Sun World Vung Tau cũng triển khai các combo đêm áp dụng vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 30/5/2026. Đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hấp dẫn để du khách chiêm ngưỡng những mà trình diễn pháo hoa mãn nhãn và hòa mình không khí tiệc tùng náo nhiệt và các show diễn sôi động tại công viên nước.

Trong đó, “Vé Đại tiệc Hè” áp dụng cho khách vào cửa sau 15h30, bao gồm trải nghiệm công viên nước, ẩm thực tối cùng các dịch vụ đi kèm khác như xem bắn pháo hoa, đại tiệc pool party... Giá bán 460.000 đồng/người lớn và 276.000 đồng/trẻ em.

Combo “Vé Đêm Rực Rỡ” dành cho khách vào cửa sau 18h00, sẽ phù hợp với du khách muốn trải nghiệm công viên nước trong khung giờ tối, xem bắn pháo hoa và tham dự tiệc pool party. Combo có giá 360.000 đồng dành cho người lớn và 216.000 đồng cho trẻ em.

Đặc biệt, “Vé Đêm Rực Rỡ – VIP” sẽ mang đến một combo trải nghiệm trọn vẹn gồm cả vui chơi công viên nước, trải nghiệm ẩm thực tối và dịch vụ giải trí đi kèm như xem pháo hoa, vui chơi tại pool party. Combo có giá 760.000 đồng/người lớn và 456.000 đồng/trẻ em.

Toàn bộ các combo đêm đều đã bao gồm 02 loại đồ uống miễn phí như nước ngọt hoặc bia SunKraft Beer, và thời gian phục vụ ẩm thực tối từ 18h00 – 21h00.

Chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 2 giờ chạy xe, Sun World Vung Tau sở hữu công viên nước có hơn 100 làn trượt quy mô lớn. Trong đó nổi bật là các trò chơi lập kỷ lục như Thuyền Nhân Giao Đấu – Aqua Warriors Battle với kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới” và Ốc Đảo Phiêu Lưu – Adventure Oasis, tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới.

Việc liên tục nâng tầm trải nghiệm buổi tối cùng các chính sách vé ưu đãi và combo linh hoạt đang đưa Sun World Vung Tau trở thành một trong những tọa độ vui chơi hấp dẫn và thuận tiện bậc nhất tại Nam bộ của mọi gia đình và nhóm bạn trẻ cho mùa hè này.