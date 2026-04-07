“Em út” Amio của gia đình xe máy điện VinFast: Ngoại hình cá tính, an toàn vượt trội

Mẫu xe máy điện “em út” trong dải sản phẩm của VinFast có tên Amio xuất hiện và trở thành một giải pháp di chuyển linh hoạt cho không gian nội đô.

PV

Thiết kế phá cách, tích hợp bàn đạp tiện lợi

Được giới thiệu từ giữa tháng 1, mẫu xe máy điện VinFast Amio nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ phong cách trẻ trung, tối giản và phù hợp với nhịp sống năng động. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng xoay trở. Phần yếm trước tạo điểm nhấn với mảng nhựa màu đen kích thước lớn ở trung tâm.

Từ thực tế bán hàng, chị Thu Hà, đại diện một cửa hàng xe điện tại Hà Nội, cho biết nhóm khách quan tâm đến Amio hiện nay chủ yếu là phụ huynh có con học cấp 3 và khách hàng nội trợ sống trong khu dân cư đông đúc.

“Họ cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ điều khiển, chiều cao yên vừa phải, trọng lượng nhẹ để có thể dắt xe, quay đầu trong ngõ hẹp. Amio đáp ứng tốt các tiêu chí đó”, chị Hà phân tích.

Không chỉ gọn ở kích thước, Amio còn được hoàn thiện theo hướng phục vụ đúng nhu cầu sử dụng hằng ngày của học sinh và người nội trợ. Xe có sàn để chân rộng rãi, thiết kế sàn phẳng giúp tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời tạo thêm không gian để balo, túi xách hoặc giỏ hàng.

Đặc biệt, theo chị Hà, một trong những điểm nhấn được khách hàng đánh giá cao là việc Amio được trang bị bộ bàn đạp trợ lực. Trang bị này cho phép người dùng chủ động di chuyển trong trường hợp pin cạn – một chi tiết nhỏ nhưng mang lại cảm giác an tâm lớn.

“Khách hàng, nhất là các bậc cha mẹ, rất quan tâm đến chi tiết này. Xe có pedal nên không lo bị ‘mắc kẹt’ giữa đường nếu quên sạc. Amio giống một mẫu xe đạp điện nhưng được nâng cấp về công nghệ, sự tiện lợi và tính thẩm mỹ”, chị Hà chia sẻ.

Yếu tố công nghệ của Amio thể hiện ở việc xe được trang bị màn hình LED, đèn LED projector giúp cải thiện khả năng chiếu sáng. Đây là những trang bị xịn hơn hẳn những mẫu xe đạp điện cho học sinh đang được bày bán trôi nổi trên thị trường hiện nay.

Đi học, đi làm an tâm, dùng lâu không lo chi phí

Với nhiều khách hàng, bên cạnh thiết kế, cấu hình vận hành là yếu tố khiến nhiều người quyết định xuống tiền đặt cọc VinFast Amio. Mẫu xe được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 800W, đạt vận tốc tối đa 30 km/h, mức tốc độ vừa đủ cho học sinh hoặc người di chuyển quãng ngắn trong nội đô.

“Mua xe cho con đi học thì không cần dòng tốc độ cao. Điều quan trọng nhất là vận hành ổn định, mượt và dễ kiểm soát. Giới hạn 30 km/h giúp hạn chế rủi ro, lại không yêu cầu bằng lái, đúng với định vị của một mẫu xe dành cho học sinh”, anh Nguyễn Hoàng (kỹ sư cơ khí tại Hà Nội) chia sẻ.

Điểm mấu chốt để Amio chiếm được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh chính là bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy (theo điều kiện tiêu chuẩn). Với nhịp sinh hoạt phổ biến như đi học, đi chợ, quãng đường này được đánh giá là “vừa vặn”, thậm chí có thể sử dụng trong nhiều ngày mà không cần sạc liên tục.

“So với nhiều mẫu xe có bàn đạp trên thị trường vẫn sử dụng ắc quy chì hoặc pin không rõ nguồn gốc, pin LFP có độ ổn định nhiệt cao, tuổi thọ dài và giảm nguy cơ cháy nổ”, anh Hoàng đánh giá.

Với thiết kế bắt mắt cùng trang bị và vận hành tốt, VinFast Amio càng thu hút sự quan tâm của khách hàng trong tháng 4 này nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay. Theo đó, xe đang được ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Người mua tham gia chương trình “Thu xăng đổi điện” cũng sẽ được hưởng thêm mức ưu đãi 5% giá trị xe. Tổng ưu đãi vì thế lên tới 13%, đưa chi phí sở hữu thực tế về mức hơn 12 triệu đồng.

Từ thiết kế, trang bị đến chi phí sở hữu, VinFast Amio đang cho thấy một lựa chọn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại cơ bản nhưng thiết thực trong đô thị.

Tài xế dịch vụ ồ ạt xuống tiền VinFast VF 6 để tận dụng ưu đãi hiếm có: Trả trước 0 đồng, lãi suất cố định, miễn phí sạc 3 năm

Tối ưu từ chi phí sở hữu đến vận hành, tài xế chạy dịch vụ, VinFast VF 6 không chỉ là một phương tiện mưu sinh, mà thực sự là “chiếc xe đẻ ra tiền” mỗi ngày.

Mua xe hạng B, trả tiền hạng A

Tháng 3/2026, sau “cơn bão” cắt giảm nhân sự của ngành IT, anh Nguyễn Thành Sinh (43 tuổi, Hà Nội) quyết định rẽ hướng: đầu tư một chiếc VinFast VF 6 để chạy dịch vụ trên Xanh SM Platform, song song với công việc freelancer tại nhà. Theo anh, đây không phải lựa chọn mang tính thời điểm, mà là bước đi đã được tính toán kỹ lưỡng trong nhiều tháng, từ chi phí đầu tư ban đầu đến hiệu quả khai thác lâu dài.

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Techcombank và Masterise Group mang “Tinh hoa Pháp” về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Trong hai đêm 25-26/4 sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp – từ giai điệu quyến rũ của Barcarolle, vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet đến những tác phẩm giàu cảm xúc vượt lên khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.