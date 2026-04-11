Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Chủ xe cho rằng VinFast VF 6 là “món hời” ngay từ thời điểm lăn bánh

Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cùng loạt ưu đãi thiết thực trong tháng 4/2026.

PV

“Nhẹ đầu” chi phí, giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết

Ngay khi bắt đầu tìm kiếm một mẫu xe gia đình trong phân khúc B-SUV, anh Lê Hoàng (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Nghệ An) đã nhanh chóng nghiêng về VinFast VF 6 nhờ lợi thế chi phí rõ rệt.

Anh tính toán, nếu mua các mẫu xe xăng phân khúc B có giá niêm yết quanh mốc 700 triệu đồng như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross, anh cần phải cộng thêm các khoản thuế, phí vào giá lăn bánh. Khoản lệ phí trước bạ (10% ở Nghệ An) cùng phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm... sẽ đẩy tổng số tiền để xe lăn bánh lên gần 800 triệu đồng.

Trong khi đó, với xe điện như VF 6, khách hàng không phải băn khoăn về những khoản trả thêm này. Với mức giá từ 689 triệu đồng (bản Eco) đến 745 triệu đồng (bản Plus), nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, anh Hoàng tiết kiệm ngay được khoảng 70 triệu đồng.

Hơn thế, chính sách Mãnh liệt vì tương lai Xanh của VinFast còn hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc cho phép mua trả góp với hỗ trợ lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu, mức vốn đối ứng chỉ từ 0 đồng. Trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4/2026, người mua được ưu đãi thêm 3%. Cộng dồn các ưu đãi trên, mức giá lăn bánh anh đã chi cho bản VF 6 Plus chỉ vào khoảng 680 triệu đồng – thấp hơn cả mức giá niêm yết.

Với một người trẻ cần sự an toàn về tài chính, đây là một món hời về đầu tư tài sản ngay từ vạch xuất phát, anh Hoàng bày tỏ.

“Lãi” ngay trên từng kilomet di chuyển

Đối với hàng vạn chủ xe đang sử dụng VF 6 tại Việt Nam, sức hấp dẫn của chiếc xe còn nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.

Với người mua xe VinFast, bao gồm VF 6, từ 10/2/2026, chi phí sạc hiện tại là 0 đồng nhờ chính sách miễn phí tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng) áp dụng tới 10/2/2029. Chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng Việt, đặc biệt là những gia đình có lịch trình di chuyển dày đặc như du lịch xa, xuyên Việt…

Công việc của tôi phải đi các tỉnh, thành phố khác thường xuyên. Trước đây sử dụng xe xăng thì mỗi tháng tầm 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Giờ đổi qua xe điện thì sẽ là con số “0”. Khoản tiền tiết kiệm được sẽ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt khác của gia đình”, anh Lê Hoàng tính toán.

Với anh Quốc Hưng, làm việc trong ngành IT tại Hà Nội, xe điện còn có lợi thế là chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp hơn hẳn xe xăng. Khi đem VF 6 đi bảo dưỡng ở mốc đầu tiên 15.000 km vào tháng trước, anh đã bất ngờ nhận hóa đơn chỉ gần 500.000 đồng – chỉ bằng 1/3 so với số tiền anh phải đi bảo dưỡng xe xăng mỗi 5.000 km. Anh khẳng định, xe điện như VF 6 đem lại một khoản “giá trị thặng dư” đáng kể cho người dùng.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên đến 7 năm cho xe, 8 năm cho pin giúp người dùng VF 6 như anh xóa tan nỗi lo về chi phí sửa chữa lớn – rủi ro mà người dùng xe xăng thường phải đối mặt sau khi hết 3-5 năm bảo hành.

Đặt lên bàn cân cùng các đối thủ xe xăng, VinFast VF 6 không chỉ là mẫu xe có giá lăn bánh dễ chịu bậc nhất phân khúc mà còn là giải pháp quản lý tài chính thông minh cho các gia đình trẻ. Giảm gánh nặng ban đầu và gần như “triệt tiêu” nỗi lo chi phí vận hành, VF 6 đã và đang dần định nghĩa lại cách người trẻ Việt sở hữu và sử dụng ô tô.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi "Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh" do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch "Thứ 4 Ngày Xanh" được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp "Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh".