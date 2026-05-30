Từ lễ hội không khán đài đến “cú bứt phá” đưa DIFF trở thành top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh

Chỉ còn vài giờ nữa, những bông pháo hoa rực rỡ sẽ khai mạc một mùa lễ hội tiếp theo trên thành phố sông Hàn. Năm nay, Lễ hội pháo hoa do Sun Group đồng hành với Đà Nẵng tổ chức đã được đánh dấu bằng cột mốc không thể tự hào hơn khi được tạp chí danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh.

Dấu ấn đặc biệt này là kết quả của cả một hành trình chuyển đổi mạnh mẽ, từ một sự kiện mang tính địa phương trở thành động lực tăng trưởng du lịch và thương hiệu của cả điểm đến.

Hơn 95% vé đã bán hết, công suất phòng ven biển Đà Nẵng đạt từ 85-95%

Trước giờ khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026, hơn 95% vé đêm mở màn đã được bán hết, công suất phòng ven biển Đà Nẵng đạt từ 85-95%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Không khí du lịch sôi động bao trùm thành phố những ngày này, khi hàng nghìn du khách liên tục đổ về các khu nghỉ dưỡng ven biển, các điểm vui chơi giải trí và khu vực trung tâm Đà Nẵng để chờ đón những bông pháo hoa huyền ảo một lần nữa lại bung nở trên bầu trời.

DIFF đã trải qua một hành trình chuyển mình mạnh mẽ từ 2017

Những con số ấn tượng ấy không chỉ phản ánh sức hút của riêng DIFF 2026, mà còn cho thấy vị thế ngày càng lớn của lễ hội trên bản đồ du lịch quốc tế. Để có được sức nóng như hôm nay, DIFF đã trải qua một hành trình chuyển mình mạnh mẽ, từ một sự kiện mang tính địa phương trở thành động lực tăng trưởng du lịch và thương hiệu của cả điểm đến.

Trước năm 2017, lễ hội pháo hoa chỉ là sự kiện chỉ kéo dài hai đêm, quy mô từ 4 đến 5 đội thi và tiêu tốn hàng chục tỷ đồng ngân sách. Dù đã tạo được dấu ấn riêng cho thành phố bên sông Hàn, lễ hội vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng để trở thành một sản phẩm du lịch quy mô lớn và tạo vị thế với thế giới.

Sun Group và hành trình đưa Đà Nẵng trở thành “thủ phủ pháo hoa”

Bước ngoặt xuất hiện khi Đà Nẵng quyết định xã hội hóa sự kiện và lựa chọn Sun Group đồng hành tổ chức. Không đơn thuần tiếp quản một cuộc thi pháo hoa, Sun Group đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận đối với sự kiện, đưa cuộc thi thú vị này trở thành một lễ hội kéo dài hai tháng, với 8 đội pháo hoa quốc tế tham dự và giờ đây con số đội thi lên tới 10. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động đồng hành được tổ chức xuyên suốt thời gian lễ hội.

Khán đài luôn kín chỗ mỗi mùa DIFF

Kết quả vượt ngoài kỳ vọng khi tháng 5/2017, năm đầu tiên Sun Group tổ chức Lễ hội pháo hoa, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng tăng gần 50%, khách quốc tế tăng 81,2%, tổng thu du lịch đạt 1.801 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Mùa DIFF 2025 đã góp phần tăng lượng khách tới Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2025 lên gần 5,8 triệu lượt, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 18.200 tỷ đồng.

Qua từng năm, lễ hội tiếp tục được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng. Từ một sự kiện không có khán đài chuyên biệt, DIFF ngày nay sở hữu hệ thống khán đài quy mô lớn hơn 10.000 chỗ ngồi cùng sân khấu trình diễn được đầu tư bài bản. Mỗi mùa tổ chức lại ghi nhận thêm những đổi mới về công nghệ, nghệ thuật và trải nghiệm khán giả.

​

Travel + Leisure ghi nhận sức hút của DIFF

Không phải ngẫu nhiên mà DIFF được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh. Tạp chí này nhận định, nếu khoảng thời gian giữa hè là thời điểm lý tưởng để thư giãn bên những dòng sông, thì Đà Nẵng đã tận dụng trọn vẹn lợi thế đó bằng việc tổ chức DIFF. Lễ hội này chính là một sự kiện mang tính biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc Global 2000- "Tổng công trình sư" đứng sau những màn trình diễn ánh sáng tại DIFF từng nói: "Đà Nẵng không còn là một cái tên xa lạ, mà hiện nay đã trở thành một 'thủ phủ pháo hoa' nằm trong danh sách điểm đến của các đội bắn đẳng cấp nhất thế giới. Trước đây, chúng tôi phải đi thuyết phục các đội quốc tế đến tham dự. Còn giờ đây, các đội pháo hoa hàng đầu từ châu Âu đến châu Á đều chủ động liên hệ với Global 2000 để xin một suất được trình diễn bên bờ sông Hàn."

Tầm vóc của DIFF theo từng mùa pháo đã thay đổi. Con đường từ một cuộc khi không khán đài đến Top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh cũng đã thay đổi vị thế của Đà Nẵng. Và thay đổi đó có sự đồng hành, sáng tạo, không ngừng bứt phá của Sun Group - cái tên đứng sau hàng loạt công trình, dự án làm đẹp Đà Nẵng, từ resort danh giá InterContinental Danang Sun Peninsula đến tổ hợp Sun World Ba Na Hills nổi tiếng với Cầu Vàng huyền thoại và tới đây sẽ là nhiều hơn nữa những dự án khiến thế giới ngưỡng mộ.