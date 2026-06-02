15 siêu biệt thự độc bản bên vịnh biển đẹp nhất hành tinh - kiệt tác hiếm có tại Nha Trang

15 siêu biệt thự tại Vinhomes Pearl Bay, số 9 Trần Phú (Nha Trang), sở hữu pháp lý lâu dài bên vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Bộ sưu tập hội tụ những giá trị vốn chỉ xuất hiện ở các bất động sản biểu tượng tại những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.

Điểm hẹn mới của giới sưu tầm bất động sản hạng sang châu Á

Bản đồ bất động sản hạng sang châu Á những năm gần đây ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý. Phuket vẫn giữ vị thế biểu tượng du lịch của Thái Lan, song đã chạm ngưỡng quá tải về hạ tầng. Bali (Indonesia) mang bản sắc văn hóa riêng nhưng rủi ro thiên tai và núi lửa khiến nhiều nhà đầu tư dài hạn cân nhắc. Trong khi đó, Nha Trang đang từng bước khẳng định vị thế như một điểm đến mới giàu tiềm năng tại Việt Nam.

Vịnh Nha Trang được ghi nhận trong nhóm những vịnh biển đẹp của thế giới với mặt nước kín gió, chuỗi đảo tự nhiên, khí hậu ôn hòa, ít thiên tai và đường bờ biển đô thị hiếm có tại châu Á. Đây đều là những yếu tố quan trọng với người mua đề cao tính truyền đời của tài sản.

Hạ tầng kết nối của Nha Trang cũng đang hoàn thiện đồng bộ. Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện khai thác 50 đường bay thẳng tới Moscow, Seoul, Hong Kong, Thành Đô, Bangkok, Kuala Lumpur, Almaty… với quy hoạch nâng công suất từ 10 triệu lên 36 triệu khách vào năm 2050. Cảng tàu quốc tế Nha Trang đang được đầu tư để đón siêu du thuyền tải trọng 225.000 GT. Từ TP.HCM, thời gian di chuyển đường bộ tới Nhà Trang chỉ còn 4 giờ; tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam khởi công năm 2027 cũng sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - Nha Trang xuống dưới 4 giờ.

Ông David Tan, nhà đầu tư đang khảo sát thị trường Nha Trang, chia sẻ: "Người Việt Nam giàu có từng đặt câu hỏi nên mua thêm bất động sản tại Singapore hay Bangkok. Gần đây, câu hỏi đã chuyển sang nên mua tại Nha Trang, Cần Giờ hay Hải Vân. Bản thân sự thay đổi trong câu hỏi đã nói lên cuộc dịch chuyển lớn đang diễn ra."

Mảnh ghép “vàng” đã xuất hiện

Tại Nha Trang, Trần Phú là con đường biểu tượng. Trên dải đất 8km ven biển này, số 9 Trần Phú là quỹ đất duy nhất còn lại có quy mô đủ lớn để phát triển khu compound đồng bộ. Các vị trí khác đã xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại hoặc thuộc quy hoạch cảnh quan công cộng.

Trên tuyến đường biểu tượng, Vinhomes Pearl Bay sở hữu quy mô 33,8ha, với đường biển riêng dài hơn 1km và bãi tắm tới 2,14ha, tạo thành một tỷ lệ đường biển trên số sản phẩm hiếm có, không thể tái lập.

Trong nội khu Vinhomes Pearl Bay, 15 căn siêu biệt thự Pearl Collection nằm ở vị trí mặt tiền trực diện biển: không cách đường, không cách công trình, nối liền ra vịnh Nha Trang và tầm nhìn ôm trọn quần thể đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Một.

Khác biệt cốt lõi của Pearl Collection còn nằm ở bộ sưu tập tiện ích được thiết kế để phục vụ cho 15 chủ nhân đặc biệt và cộng đồng cư dân Vinhomes Pearl Bay.

Trung tâm của hệ tiện ích là công viên điểm nhấn 0,68ha với hồ bơi hơn 1.000m² - quy mô hồ bơi hiếm gặp tại các dự án trong khu vực, đủ rộng để làm điểm hội tụ cho cộng đồng cư dân mà không mất đi tính riêng tư của trải nghiệm.

Bên cạnh đó, khu chăm sóc sức khỏe và vườn thư giãn phong cách Nhật được bố trí như các không gian nghỉ dưỡng ẩn trong lòng đô thị, nơi cư dân có thể tiếp cận các liệu trình wellness mỗi ngày thay vì phải di chuyển tới các resort xa trung tâm hoặc ra nước ngoài tận hưởng.

Công viên thể thao 2,1ha tích hợp sân tập golf trong nhà, sân tennis, sân pickleball và clubhouse… đáp ứng đầy đủ các bộ môn được giới thượng lưu châu Á ưa chuộng.

Ga cáp treo và bến thuyền du lịch Vinpearl cũng nằm ngay khuôn viên dự án. Đây là cánh cửa kết nối Pearl Collection với toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng vạn trải nghiệm giữa lòng vịnh trên đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, với VinWonders hơn 50ha, nhà hát 1.500 chỗ, quần thể khách sạn 5 - 6 sao thuộc các thương hiệu hàng đầu thế giới và hai sân golf 18 hố.

“Chủ nhân tương lai của Pearl Collection sở hữu "phòng khách thứ hai” trên đảo với những trải nghiệm vốn chỉ thấy ở những địa chỉ danh giá nhất thế giới như Sentosa Cove hay compound tại Phuket, Thượng Hải”, ông David Tan nhìn nhận.

Vào ngày 06/6 tới, những giá trị sống đặc quyền tại Vinhomes Pearl Bay sẽ chính thức được “mở khóa” trong đêm đại nhạc hội “Symphony of the Pearl Bay”, tổ chức ngay tại bờ biển trung tâm dự án. Sự kiện sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường cùng dàn nghệ sĩ Ryan Thành Tâm, Thu Anh, Vy Vy, DJ LyA, MC Hype… hứa hẹn trở thành ngày hội sôi động thu hút đông đảo du khách. Đây cũng là cơ hội để giới sưu tầm bất động sản trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận những đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân Pearl Collection tương lai.