Lý do Subaru sắp "khai tử" loạt xe xăng tại thị trường châu Âu?

Các quy định mới nhất của ngành ôtô châu Âu đang buộc hãng ôtô Subaru Nhật Bản phải đưa ra quyết định "khai tử" loạt xe xăng của mình.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Uncharted EV mới.

Sau nhiều thập kỷ trang bị động cơ Boxer được người hâm mộ yêu thích trên hầu hết các mẫu xe mang thương hiệu Subaru, mọi thứ sắp thay đổi. Theo đó, khách hàng châu Âu sẽ không còn được tiếp cận với cấu trúc động cơ gắn bó chặt chẽ với bản sắc thương hiệu Subaru từ năm sau. Nguyên nhân là bởi hãng ôtô Nhật Bản đang từng bước loại bỏ toàn bộ động cơ đốt trong tại khu vực này trước khi kết thúc vào năm 2027. Nói cách khác, từ đầu năm 2028, Subaru sẽ chỉ bán xe thuần điện tại thị trường châu Âu.

Subaru Đức đã xác nhận thông tin này với Auto Motor und Sport và viện dẫn hai nhóm quy định là nguyên nhân dẫn đến quyết định trên. Đầu tiên là các quy định về khí thải của Liên minh châu Âu (EU). Những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt đối với xe sử dụng động cơ đốt trong khiến Subaru quyết định loại bỏ cả xe hybrid khỏi thị trường châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc khai tử một số mẫu xe đang rất được ưa chuộng tại các thị trường khác. Những dòng xe Subaru như Crosstrek, Outback và Impreza đều sắp biến mất khỏi thị trường lục địa già.

Subaru sắp "khai tử" loạt xe xăng tại thị trường châu Âu.

Quá trình rút lui sẽ không diễn ra đồng loạt. Đầu tiên, Subaru Outback sẽ rời thị trường châu Âu trước khi năm 2026 kết thúc. Những khách hàng quan tâm đến mẫu xe này nên nhanh chóng mua xe khi vẫn còn cơ hội. Trong năm 2027, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong còn lại của Subaru, bao gồm Impreza, Crosstrek và Forester, cũng sẽ lần lượt bị ngừng bán. Hiện tại, cả 3 mẫu xe đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh kết hợp hệ thống hybrid, vì vậy chúng cũng nằm trong danh sách bị loại bỏ.

Tuy nhiên, quy định về khí thải chỉ là một phần của vấn đề. Việc điều chỉnh những mẫu xe này để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về hệ thống hỗ trợ lái và an toàn cũng đang làm tăng chi phí của Subaru. Rõ ràng, khoản đầu tư cần thiết để nâng cấp toàn bộ danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng các quy định đơn giản là quá lớn. Những thực tế kinh doanh này giải thích cho quyết định rút các mẫu xe sử dụng động cơ xăng của Subaru khỏi thị trường châu Âu.

Dù Subaru có muốn tiếp tục bán những mẫu xe này hay không, các quy định vẫn đang định hình danh mục sản phẩm tại đại lý. Đáng chú ý, theo Electrek, Subaru vẫn để ngỏ khả năng đưa xe hybrid trở lại danh mục sản phẩm tại châu Âu nếu điều kiện thay đổi.

Khí thải chỉ là một phần của vấn đề. Việc điều chỉnh những mẫu xe này để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về hệ thống hỗ trợ lái và an toàn cũng đang làm tăng chi phí của Subaru.

Những thay đổi trên sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng Mỹ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tại Mỹ, các quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đang được nới lỏng và các hãng ôtô cũng không còn phải đối mặt với các khoản phạt ngay cả khi rõ ràng không đáp ứng những yêu cầu đó.

Châu Âu thực sự là một môi trường kinh doanh ôtô phức tạp mà Subaru phải tìm cách thích ứng. Tại châu Âu, thương hiệu sẽ tiếp tục hoạt động với bộ 3 xe điện gồm Solterra, Uncharted mang phong cách hatchback thể thao và E-Outback. Theo kế hoạch mới, đây sẽ là những mẫu xe duy nhất mà hãng cung cấp cho khách hàng lục địa già.

Tại châu Âu, thương hiệu Subaru sẽ tiếp tục hoạt động với bộ 3 xe điện gồm Solterra, Uncharted mang phong cách hatchback thể thao và E-Outback.

Tin tốt là cả 3 mẫu xe đều không cùng cạnh tranh trong cùng một phân khúc. Subaru Uncharted được trang bị hệ dẫn động cầu trước tùy chọn và có thể hấp dẫn những khách hàng tìm kiếm xe có mức giá phải chăng cùng phạm vi di chuyển hợp lý. Những người muốn hệ dẫn động bốn bánh cũng có thể lựa chọn cấu hình này. Trong khi đó, cả Subaru Solterra và E-Outback đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn nhưng có kiểu dáng thân xe cũng như không gian chứa hành lý rất khác nhau.

Tất cả những điều trên đều tích cực, nhưng Subaru đang đặt toàn bộ tương lai của mình tại châu Âu vào xe điện. Giờ đây, chính khách hàng châu Âu sẽ quyết định liệu đó có phải là bước đi đúng đắn hay không.