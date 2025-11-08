Hà Nội

Lương Mạnh Hải 'lão hóa ngược' tuổi 44, phong độ vẫn như thuở thanh xuân

Giải trí

Lương Mạnh Hải 'lão hóa ngược' tuổi 44, phong độ vẫn như thuở thanh xuân

Dù đã bước sang tuổi 44 và ít xuất hiện trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lương Mạnh Hải ở tuổi 44 luôn nhận về những lời khen ngợi không ngớt về diện mạo.
Với phong cách trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ, nam diễn viên dường như không hề thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao cách đây hơn chục năm.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, mỗi lần xuất hiện, anh vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ vì ngoại hình điển trai, làn da mịn màng và phong thái đầy năng lượng.
Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực: tập gym, du lịch, gặp gỡ bạn bè. Có lẽ chính lối sống lành mạnh, tinh thần vui vẻ và thái độ sống tích cực đã giúp anh giữ được vẻ ngoài “lão hóa ngược”.
Nhiều khán giả nhận xét, nhìn Lương Mạnh Hải hiện tại chẳng khác mấy so với thời hoàng kim trong sự nghiệp cách đây hơn 10 năm.
Trong quá khứ, Lương Mạnh Hải từng là một trong những “nam thần màn ảnh Việt” đắt giá, thường xuyên đóng cặp cùng những ngọc nữ như Tăng Thanh Hà, Minh Hằng…
Anh được yêu mến bởi nét diễn tự nhiên, lối thể hiện tinh tế và đặc biệt là hình tượng công tử phong lưu, lịch lãm.
Những năm gần đây, dù “lười” đóng phim, tên tuổi của anh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Nguyên nhân là bởi Lương Mạnh Hải đã chuyển hướng sang làm đạo diễn và biên kịch, lĩnh vực mà anh đam mê và đang dành nhiều tâm huyết.
Nam diễn viên từng tiết lộ đang theo đuổi một số dự án cá nhân còn dang dở, nên khả năng trở lại màn ảnh với vai trò diễn viên trong thời gian tới là khá thấp.
Nam diễn viên chọn cuộc sống "độc thân vui vẻ" ở tuổi U50. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
#Lương Mạnh Hải #diễn viên Lương Mạnh Hải #Lương Mạnh Hải tuổi 44

