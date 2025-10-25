Hà Nội

Tăng Thanh Hà gợi cảm bên Lương Mạnh Hải dịp sinh nhật

Giải trí

Tăng Thanh Hà gợi cảm bên Lương Mạnh Hải dịp sinh nhật

Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà khi đón sinh nhật bên Lương Mạnh Hải. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lương Mạnh Hải)
Trên trang cá nhân, Lương Mạnh Hải chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật Tăng Thanh Hà.
Nam diễn viên nhắn nhủ đồng nghiệp thân thiết: "Truyền thống mỗi năm lại tụ tập sinh nhật cùng nhau. Ngày của em. Chúc em mọi điều may mắn và hạnh phúc nhiều thật nhiều nhé".
Hà Tăng gợi cảm, trẻ trung khi đón sinh nhật bên Lương Mạnh Hải.
Năm 2024, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà cùng mừng sinh nhật.
Nam diễn viên chúc Hà Tăng: "Khởi đầu hành trình của tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và rực rỡ. Mỗi năm lại tuyệt vời hơn nhé em". Phía ngọc nữ màn ảnh Việt nhắn nhủ Lương Mạnh Hải: "Chúc anh mãi luôn vui và an yên như thế này. Cảm ơn anh đã lớn lên cùng em. Những câu chuyện và tiếng cười bất tận, bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau".
Tăng Thanh Hà thường mời Lương Mạnh Hải cùng bạn bè đến biệt thự của vợ chồng ăn uống, trò chuyện.
Tình bạn thân thiết giữa hai diễn viên phim Bỗng dưng muốn khóc được nhiều người ngưỡng mộ.
Tăng Thanh Hà hiện tại là bà mẹ ba con, đã rút khỏi showbiz Việt sau khi lập gia đình vào năm 2012. Trong khi đó, Lương Mạnh Hải vẫn độc thân.
Lương Mạnh Hải trẻ trung, phong độ ở tuổi 44.
