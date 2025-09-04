Lợi ích của quả lê

Chữa ho, đau họng, hạ sốt

Lê có khả năng thanh nhiệt và làm ẩm phổi. Dùng lê hấp cách thuỷ hoặc trà từ lê có thể giúp đẩy nhanh thời gian hồi phục khi ho và cảm lạnh, đồng thời làm ẩm khi khô họng, ho khan. Lê còn có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể khi bị sốt.

Ngăn ngừa táo bón

Quả lê cũng giống như thuốc nhuận tràng. Nếu sử dụng lê thường xuyên, chứng táo bón sẽ được cải thiện.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Kháng viêm

Những người bị viêm như viêm khớp có thể sử dụng quả lê. Trong lê có hợp chất chống viêm giúp đẩy lùi những cơn đau và điều trị viêm hiệu quả.

Tốt cho người huyết áp cao

Trong lê có chứa glutathione là một chất chống oxy hóa, ăn lê thường xuyên giúp duy trì mức huyết áp ổn định.

Ngăn ngừa loãng xương

Lê có chứa các boron, rất tốt cho việc chuyển hóa canxi trong cơ thể, giúp bạn có mật độ xương rắn chắc.

Hỗ trợ giảm cân

Quả lê giàu chất dinh dưỡng, ít calo, giúp no lâu do đó có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Trong lê có nhiều chất xơ, các nghiên cứu ở những người thừa cân cho thấy chế độ ăn nhiều chất xơ từ trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ giảm cân.

Lưu ý khi sử dụng lê

Mặc dù quả lê có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, ăn cùng một số thực phẩm khác có thể gây ra bất lợi cho sức khỏe. Những thực phẩm không nên ăn cùng quả lê gồm: Thịt ngỗng, củ cải, rau dền…