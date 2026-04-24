AC-130J Mỹ mang tên lửa Hellfire tham gia chiến dịch chống buôn lậu

Không quân Mỹ đang tăng cường sử dụng máy bay cường kích AC-130J Ghostrider trong các chiến dịch chống buôn lậu và tội phạm xuyên quốc gia, với cấu hình vũ khí hiện đại gồm tên lửa AGM-114 Hellfire và bom dẫn đường chính xác.

Theo Army Recognition, việc triển khai AC-130J với các loại vũ khí chính xác cao đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong cách Mỹ tiến hành các chiến dịch chống buôn lậu, đặc biệt tại khu vực Caribe và Trung Mỹ. Các nhiệm vụ này không chỉ dừng ở giám sát mà đã chuyển sang khả năng tấn công chính xác các mục tiêu nhỏ, di động trên biển.

AC-130J là phiên bản hiện đại nhất trong dòng máy bay “pháo hạm bay” nổi tiếng của Mỹ. Máy bay được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng, bao gồm pháo 30 mm GAU-23/A, pháo 105 mm M102 cùng nhiều loại vũ khí dẫn đường như bom GBU-39, GBU-53/B và đặc biệt là tên lửa Hellfire.

Một máy bay pháo hạm AC-130J Ghostrider được trang bị tên lửa Hellfire, hoạt động cùng các tiêm kích AV-8B Harrier II của Thủy quân Lục chiến Mỹ từ căn cứ Roosevelt Roads (Puerto Rico) vừa được tái kích hoạt, cho thấy sự hiện diện không quân Mỹ được duy trì ở tuyến đầu, có khả năng tiếp cận nhanh không phận Venezuela và các tuyến hàng hải lân cận. (Nguồn ảnh: Không quân Mỹ/Lockheed Martin/Ricardo Arduengo)

Việc tích hợp Hellfire - loại tên lửa vốn thường được sử dụng trên trực thăng và UAV - mang lại cho AC-130J khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao và giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch chống buôn lậu, nơi mục tiêu thường là tàu nhỏ hoặc phương tiện di chuyển nhanh trên biển.

Không giống các chiến dịch quân sự quy mô lớn, hoạt động chống buôn lậu đòi hỏi khả năng giám sát liên tục và phản ứng nhanh. AC-130J đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ khả năng bay lâu trên khu vực mục tiêu (loiter time dài), kết hợp hệ thống cảm biến quang – hồng ngoại và liên kết dữ liệu thời gian thực với các lực lượng khác.

Một điểm đáng chú ý là AC-130J có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường ven biển và đô thị, nơi các mục tiêu thường xen lẫn dân sự. Các loại vũ khí chính xác với sức công phá thấp giúp hạn chế rủi ro ngoài ý muốn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Giới phân tích nhận định, việc Mỹ triển khai AC-130J với cấu hình vũ khí hỗn hợp – từ pháo hạng nặng đến tên lửa dẫn đường – phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận các mối đe dọa phi truyền thống. Thay vì chỉ dựa vào tàu chiến hoặc máy bay tuần tra, Washington đang tích hợp hỏa lực trên không vào các chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bên cạnh vai trò chống buôn lậu, sự hiện diện của AC-130J tại khu vực còn mang ý nghĩa răn đe chiến lược. Việc duy trì một nền tảng có khả năng tấn công chính xác cao và phản ứng nhanh giúp Mỹ tăng cường kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống khủng hoảng.

Tuy nhiên, AC-130J cũng có hạn chế nhất định, đặc biệt là khả năng sống sót trong môi trường phòng không hiện đại. Do đó, loại máy bay này thường được triển khai trong các nhiệm vụ có mức độ đe dọa thấp hoặc được bảo vệ bởi các lực lượng khác.

Nhìn chung, việc đưa AC-130J Ghostrider vào chiến dịch chống buôn lậu cho thấy xu hướng “quân sự hóa” các hoạt động an ninh phi truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các nền tảng hỏa lực chính xác trong chiến tranh hiện đại.