Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Lộc thần' xuất hiện, sừng như cánh quạt gây choáng

Giải mã

'Lộc thần' xuất hiện, sừng như cánh quạt gây choáng

Nai sừng tấm Megaloceros, còn được gọi là nai khổng lồ Ireland, là một loài đã tuyệt chủng, gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng đồ sộ và cặp sừng khổng lồ.

T.B (tổng hợp)
Sừng dài tới 3,5 mét. Cặp sừng khổng lồ của nai sừng tấm Megaloceros có thể dài hơn chiều cao một người trưởng thành, là biểu tượng sức mạnh của các cá thể đực thuộc loài này. Ảnh: Pinterest.
Sừng dài tới 3,5 mét. Cặp sừng khổng lồ của nai sừng tấm Megaloceros có thể dài hơn chiều cao một người trưởng thành, là biểu tượng sức mạnh của các cá thể đực thuộc loài này. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ sống ở Ireland. Dù thường được gọi là “nai khổng lồ Ireland”, hóa thạch của chúng được tìm thấy khắp châu Âu và châu Á. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ sống ở Ireland. Dù thường được gọi là “nai khổng lồ Ireland”, hóa thạch của chúng được tìm thấy khắp châu Âu và châu Á. Ảnh: Pinterest.
Cao gần 2 mét ở vai. Megaloceros có chiều cao ngang vai lên đến 2 mét, khiến chúng trở thành một trong những loài hươu lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Cao gần 2 mét ở vai. Megaloceros có chiều cao ngang vai lên đến 2 mét, khiến chúng trở thành một trong những loài hươu lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Ăn cỏ và cây bụi. Thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ, lá non và cây bụi, giống nhiều loài hươu nai hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Ăn cỏ và cây bụi. Thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ, lá non và cây bụi, giống nhiều loài hươu nai hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Sừng có thể gây bất lợi. Kích thước khổng lồ của cặp sừng đôi khi cản trở việc di chuyển trong rừng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Sừng có thể gây bất lợi. Kích thước khổng lồ của cặp sừng đôi khi cản trở việc di chuyển trong rừng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng khoảng 7.700 năm trước. Megaloceros biến mất vào cuối Kỷ Băng Hà, có thể do biến đổi khí hậu và áp lực săn bắn từ con người. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng khoảng 7.700 năm trước. Megaloceros biến mất vào cuối Kỷ Băng Hà, có thể do biến đổi khí hậu và áp lực săn bắn từ con người. Ảnh: Pinterest.
Được mô tả trong nghệ thuật cổ. Nhiều hình khắc trong hang động thời tiền sử thể hiện hình ảnh loài nai sừng khổng lồ này. Ảnh: Pinterest.
Được mô tả trong nghệ thuật cổ. Nhiều hình khắc trong hang động thời tiền sử thể hiện hình ảnh loài nai sừng khổng lồ này. Ảnh: Pinterest.
Gây tranh cãi về nguyên nhân tuyệt chủng. Các nhà khoa học vẫn tranh luận liệu biến đổi môi trường hay sự săn bắn của con người là yếu tố chính dẫn đến sự biết mất của chúng. Ảnh: Pinterest.
Gây tranh cãi về nguyên nhân tuyệt chủng. Các nhà khoa học vẫn tranh luận liệu biến đổi môi trường hay sự săn bắn của con người là yếu tố chính dẫn đến sự biết mất của chúng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#nai sừng tấm Megaloceros #nai khổng lồ Ireland #sừng dài 3 #5 mét #hóa thạch Megaloceros #động vật cổ đại châu Âu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT